– Aktive eldre er bra for oss alle

Meninger

De bidrar med betydelig verdiskaping, og i mange travle småbarnsfamilier er det kanskje nettopp bestemor og bestefar som sørger for at hjulene går rundt.

Men eldres deltakelse i samfunnet kommer ikke av seg selv. Vi har et ansvar for å bidra til at det er lett å engasjere seg når man har gått av med pensjon men likevel fortsatt har mye å bidra med. Det er viktig for den enkelte, og det er viktig for fellesskapet.

Tidligere i sommer møtte jeg eldre som arbeidet frivillig på speidernes landsleir i Bodø. Felles for dem er et enestående engasjement og gleden over å kunne bidra til at de unge speiderne får et godt opphold.

Møtet med disse godt voksne speidere som bruker ei hel uke eller mer på leir sammen med 9000 barn og unge minner oss på noe viktig: Eldres frivillige innsats må ikke undervurderes.

De senere årene har eldrebølgen vært beskrevet som en av våre største utfordringer. I 2030 vil om lag hver tredje innbygger i Norge være over 60 år, og antallet heltidspensjonister vil øke med om lag 360.000 personer fra i dag. Det er en utfordring for samfunnet. Likevel: Først og fremst representerer det en stor mulighet.

Pensjonistenes frivillige arbeid er en undervurdert samfunnsressurs. I en undersøkelse gjort av Ny Analyse for Statens seniorråd går det fram at 8 av 10 eldre hjelper familie, 7 av 10 hjelper venner og naboer, og 6 av 10 passer barnebarn.

Annenhver pensjonist bruker tid på organisert frivilligarbeid i lag og foreninger. Pensjonistenes bidrag til samfunnet gjennom frivillig arbeid ble anslått til 25 milliarder kroner i 2016! Vi har et ansvar for å snu fokus fra eldrebølgen som problem til at den vil være et positivt bidrag. Det er flere grunner til at vi må gjøre det.

For det første er flere eldre er først og fremst positivt. Vi må fokusere på eldre som en ressurs, ikke et problem.

Hvordan vi omtaler og betrakter våre eldre gir gjenskinn i samfunnet vårt. Derfor er det viktig at vi snur retorikken om eldrebølgen til å handle mer om mulighetene som flere eldre gir oss.

Det handler likevel mest om handling. Vi må legge til rette for økt frivillighet og bedre muligheter for en aktiv alderdom. Dette er et uttrykt ønske fra både norske og europeiske myndigheter.

I Europabarometeret (2012) går det klart fram at nøkkelen til å håndtere de kommende demografiske endringer er å gi mennesker anledning til å forbli aktive når de blir eldre og muligheten til å fortsette å bidra i samfunnet.

Frivilligheten er i endring. Skal vi øke deltakelsen må vi også forstå frivilligheten bedre. Den største endringen handler om hvordan folk ønsker å bidra med frivillig arbeid på.

Vi ser en dreining fra det mer tradisjonelle organisasjonsarbeidet mot mer aksjonsbasert frivillighet "her og nå". Da er det viktig at vi også stimulerer til mer aksjonsbasert frivillighet, slik at flere kan delta.

Frivillige organisasjoner må tenke nytt når det gjelder rekruttering og inkludere flere. Ved å øke synligheten i lokalmiljøet og bli tilgjengelig på nye plattformer, vil flere kunne gjøre en innsats.

I Arbeiderpartiet vil vi gjøre det enklere for frivilligheten slik at de kan bruke mer tid på rekruttering og aktiviteter i stedet for byråkrati og skjemavelde. Vi vil også bedre vilkårene for frivilligheten med å øke andelen frie midler.

Det er avgjørende for vårt samfunn og fellesskapet at vi arbeider for at flere eldre skal delta i det frivillige arbeidet, både det organiserte og det uformelle.

Samtidig er gevinstene for den enkelte også store. Å delta i frivillighet bidrar til livslang læring og mulighet for å øke kompetansen. Seniorer som deltar i frivillig arbeid melder om at de opplever det som viktig å delta i fellesskap, knytte nye kontakter og nye nettverk.

Det å få være med på meningsfulle aktiviteter bidrar til økt engasjement, og til syvende og sist handler det også om hvordan eldre kan bedre både psykisk og fysisk helse.

Slår vi sammen det positive som eldre selv rapporterer om med den verdien som eldres frivillige arbeid er beregnet til, er det ingen tvil: Eldres deltakelse i frivilligheten er en del av løsningen i framtida.

Våre eldre og frivilligheten representerer en stor mulighet i arbeidet for et samfunn hvor vi løser de store oppgavene i fellesskap. I Arbeiderpartiet vil vi arbeide for at alle skal med, fordi vi trenger alle.