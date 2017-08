– Hva har dyrene i vente?

Meninger

Det er derfor med stor uro vi ser Senterpartiet fosse frem på meningsmålingene. Får de stor innflytelse, vil det være katastrofe for dyrene. I Dyrevernalliansens valgguide for 2017 havner de på sisteplass og er de eneste som får terningkast én.

Sps styring av Landbruksdepartementet var en tragedie gjennom de åtte årene de satt ved makten sist. Forholdene for norske dyr forverret seg i sak etter sak, selv om man skulle forvente at landbrukspartiet hadde hjerte for akkurat husdyrene.

Tvert i mot så har SP posisjonert seg som det mest dyrefientlige partiet av alle. Får SP som de vil kan dyrevenner bare glemme dyrepoliti, pelsdyrforbud, løsdrift for kyr og burhønsforbud.

Sps samarbeidsparti, Arbeiderpartiet, har et tydelig standpunkt mot pels. Det er imidlertid bekymringsfullt at de ikke engang nevner ordet «dyrevelferd» i programmet sitt.

At ikke et av landets største partier tar større ansvar for dyrene er skuffende. Aps standpunkt i pelssaken er viktig, og vil gjelde mange millioner dyr, men å ikke nevne dyrene ellers i partiprogrammet håper vi bare er en flau glipp, og ikke noe som vil synes i reell politikk.

Høyre har få konkrete dyrevelferdstiltak, men har likevel forbedret seg siden sist valg, bl.a. ved å stadfeste dyrs egenverdi og gjøre det lettere å ta dyreetiske valg i butikken.

Sammen med Frp, MDG, og V går de også inn for fortsatt dyrepoliti. Vi er glad for at Høyre våkner opp, men de har fortsatt en vei å gå før de blir dyrenes valg.

MDG ser ut til å være sikret plass, og lover mange forbedringer for dyrene. De har det beste programmet for dyrevelferd, med tydelige standpunkt på både kjøttforbruk, dyreforsøk, pelsdyroppdrett og premiering av god dyrevelferd.

Tett i tett følger det mer erfarne partiet Venstre, som i denne regjeringsperioden har stått tydelig på dyrenes side. V tar grep angående industrielt husdyrhold, og vil vektlegge dyrevelferd i landbruksstøtten, utrede dyrevelferdsmerking og forby pelsoppdrett.

SV har også flere gode standpunkter for dyrene, som forbud mot pels og redusert kjøttforbruk. Og kommer Rødt på tinget, vil det bety enda et parti mot pelsdyroppdrett. Det er bra at disse partiene nå tar tidsånden på alvor. Andre partier bør skynde seg etter!

Dyrevernalliansen erfarer at det er et stort og oppriktig engasjement rundt dyrevelferd i befolkningen. Flere partier har fanget opp engasjementet – velg et parti som er på dyrenes side!