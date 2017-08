– Pasientens helsevesen

Meninger

Ti punkter som skal gjøre at du får den hjelpen du trenger, når du trenger den.

Det skal gå raskere, uten at kvaliteten på tilbudet skal bli dårligere.

For om du skal ta en MR-undersøkelse, eller CT-bilder, spiller det da egentlig noen rolle om du får tatt bildene på ett privat eller offentlig sykehus? Nei. Derfor kjøper staten opp tjenester hos private aktører slik at flaskehalser som nettopp MR eller CT blir mindre.

Tall viser at ventetiden ved norske sykehus har gått ned med hele 14 dager, det er 14 dager man heler kan bruke med barnebarn, dra på jobb, slippe ta de medisinene eller slippe å ha vondt.

Det er 14 dager som faktisk betyr noe. Dette er 80 000 mennesker, køene har gått ned med 80 000. Det er tall som betyr noe for deg og meg.

Tidligere ble sykehusene målt på de økonomiske resultatene, noe som tvang sykehusene til å se på pasienter som utgifter framfor en inntekt. Helse kommer aldri til å bli gratis, og høyre mener at en av de viktigste oppgavene til staten, er nemlig helse!

Derfor skal vi i stede for å måle etter økonomiske resultater, heler satse enda tyngre, enda sterkere på at nettopp at køer blir mindre, at pasienter blir frisk, mer enn økonomiske regnestykker.

Men vi har fortsatt utfordringer, helsekøene er fortsatt for lange, ventetiden på enkelte plasser er fortsatt for lange.

Vi vil, at helsekøene skal ned til under 50 dager i gjennomsnitt i alle helseregioner, vi vil fortsette den nedgangen vi har sett nå de siste 4 årene.

Pakkeforløpet for kreft er en suksess, i stedet for en ”loop” rundt i helsevesenet der du ikke ante hvem du ble henvist til, til du havnet tilbake hos fastlegen din, til du igjen skulle til en spesialist.

Så ble det innført ett pakkeforløp, med ett spesifisert løp man skulle igjennom, dette har vist seg og være svært effektivt og man fikk raskere diagnose, raskere hjelp. Dette ønsker vi å innføre i flere grupper alvorlige sykdommer.

Vi ønsker også at flere med kreft eller annen alvorlig sykdom skal få tilgang til utprøvde behandling.

Det skal heler ikke bety noe om hvor du får hjelpen din, derfor ønsker vi å utvide fritt behandlingsvalg, slik at du i større grad står fritt til å velge om du vil behandles på andre siden av lande.

Listen er fortsatt lang, men en ting som er sikkert er at helse er noe vi alle kommer til å bli berørt av, enten det er en alvorlig sykdom, eller en brukket finger.

Helse blir aldri gratis, derfor er det viktig at vi bruker penger på de viktige tingene og tingene som gir resultater på din og min hverdag.