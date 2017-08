Meninger

Demokratiets ide er nettopp brytning av tanker og ideer, og deretter velger folket den retning man ønsker. Derfor handler det om tillit og program. Tillit til de som skal representere folket, og enighet i programmene som så skal følges.

Verdiliberalistene banker på døren i FrP, men heldigvis falt forslaget om å tillate surrogati i Norge med 121 mot 103 stemmer. Like bra var det ikke å vedta forbud mot omskjæring av gutter. Dette har både jøder og arabere gjort siden Abrahams tid for 4000 år siden, og gjøres i bredt omfang i et land som USA.

En verdikonservativ velger og Israel-venn har god grunn til å kjenne uro på utviklingen i FrP.

På KrFs landsmøte var det kjente toner. Den drivende politiske kraften er fortsatt FrP aversjonen, og hvilken regjering KrF vil gi Norge etter valget er umulig å forutse. Fredag 28.april skrev avisen Dagen på lederplass at ”KrF går til valg på en illusjon”. Det er videre et åpent spørsmål i følge redaktøren om en stemme til Hareide også er en stemme til Støre.

LO går inn for en generell boikott av Midtøstens lysende demokrati. Mens regionen står i flammer og totalitære regimer tynger folket, går venstresidens apologeter inn for å ramme jødestaten. Det er skremmende historiske proporsjoner over LOs vedtak. Partiet De Kristne vil ikke samarbeide med sosialistene i norsk politikk. Det er uforståelig hvilken retning det politiske miljøet til menn som Trygve Bratteli og Haakon Lie har tatt.

For en borgerlig og verdikonservativ velger blir da alternativet enklere.

Hvem vil samarbeide også med FrP for en borgerlig regjering ved et borgerlig flertall?

Svaret er Partiet De Kristne.

Hvem vil garantere jøders rett til å bo i Norge?

Svaret er Partiet De Kristne.

Mer enn noen gang behøves det et tydelig verdikonservativt parti i norsk politikk. Høyres ville galopp mot globalisering må holdes i tøylene. Norge har sagt NEI til EU to ganger gjennom folkeavstemninger.

Partiet De Kristne vil føre en politikk som gjenreiser nasjonalstaten og respekterer folkets røst. Vi vil innføre norsk grensekontroll etter norske behov, og ha norske arbeidstakere i sentrum.

Partiet De Kristne vil styrke det norske forsvaret, beredskap og trygghet.

Partiet De Kristne ønsker å styrke kristendomsfaget i skolen, for å tydeliggjøre de verdiene vi ønsker å bygge dette landet på. Verdier som har gjort Norge til et trygt og godt land å bo i, og som det fortsatt skal være.

Ukontrollert migrasjon inn i Europa er ikke bærekraftig, og dette må politikerne ta inn over seg.

Partiet De Kristne vil kjempe for ekteskapet, barns rett til mor og far, familien og for barnet i mors liv.

De senere år er terroren kommet oss nærmere. Politiet må være mer bevisst og passe på. Vi må ikke sove nå, landet vårt må vi passe på. President Ronald Reagan sa det så treffende:

”Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same.”

Det betyr fritt oversatt: ”Frihet er aldri mer enn en generasjon unna å bli mistet. Vi overfører den ikke videre til våre barn automatisk med morsmelken. Den må bli kjempet for, beskyttet og overlevert med samme forpliktelse.”

Vi skal gi videre til våre barn det vi arvet fra våre fedre og mødre.

Vi skal beskytte, kjempe for og bevare vår frihet.

Vi skal be for vårt land og vårt kongehus.

Partiet De Kristne har som mål å komme på Stortinget til høsten, slik at vi kan føre denne kampen videre der, og vi håper at du kan hjelpe oss med det ved å gi oss din stemme.