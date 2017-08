– Formueskatt i sentrum

Meninger

Verden er på nytt bare rød og blå, og Høyre og Arbeiderpartiet finner formen med Gro og Kåre på laget. Det er koselig med gjenkjennbare konfliktlinjer.

Men det er lite konstruktivt når skattelette og velferd blir gjensidig utelukkende kategorier og debatten går i stå.

Heldigvis har verden gått videre siden 1980-tallet. Og heldigvis har norsk skattepolitikk anno 2017 flere fasetter enn kun rødt og blått. Han heter Terje Breivik, og er nestleder og finanspolitisk talsmann for Venstre.

Terje Breivik og Venstre foreslår et bunnfradrag på ti millioner i formueskatten. En slik innretning sørger for at de rikeste må bidra mer til fellesskapet, mens småbedrifter og de som skaper arbeidsplasser skjermes fra de utvilsomt skadelige virkningene av formueskatten.

Slik tar vi hensyn til de viktigste innvendingene både mot Arbeiderpartiets og Høyres skattepolitikk.

Forskjellen på Arbeiderpartiet og Venstre når det gjelder formueskatt er at vi faktisk anerkjenner at skatten er skadelig for utviklingen av norske bedrifter.

De straffes i dag for å bygge opp viktig egenkapital og norske eiere får en konkurranseulempe. Forskjellen på Høyre og Venstre når det gjelder formueskatt er like enkel som den er vesentlig: Høyre kutter skattene på toppen, Venstre kutter nedenfra.

Med Venstres politikk skal de som har de største formuene betale mest, mens småbedrifter og de som skaper arbeidsplasser skjermes. Det er god politikk, både for verdiskapning og for fordeling.

De beste løsningene finnes oftest i sentrum. Venstres sosialliberale politikk kombinerer det beste fra den klassiske høyre- og venstresiden i norsk politikk: Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre.

Skatt er et viktig verktøy for å gi alle frihet, trygghet og noenlunde like muligheter. Da er det selvsagt at de aller rikeste skal bidra mest. Men det er minst like viktig å sikre gode rammevilkår til de tusenvis av små og mellomstore bedriftene som skaper verdier for fellesskapet. Et høyt bunnfradrag på formueskatten vil sikre begge deler.