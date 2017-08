– Nordland SV åpnet valgkampen

Meninger

Førstekandidat, Mona Fagerås, gleder seg: "Meningsmålingene går stadig oppover, og på fredagens måling i Aftenposten hadde vi 6,4%. Det betyr at vi har et direktemandat fra Nordland, noe vi er veldig fornøyd med.

Nå gjelder det bare å holde helt til mål, og det skal vi klare. Vi er et godt lag som er klare til å ta kampen for mindre forskjeller. Ingen andre partier prioriterer kampen mot ulikhet like høyt, og ingen andre partier prioriterer kampen om havet og ressursene."

«Den blåblå regjeringen har brukt pengene på skatteletter til de rikeste, og til sentrale strøk. Vi vil øke barnetrygda for å bekjempe barnefattigdom, gi bostøtten tilbake til de som har mistet den, og kjempe for en mer sosial boligpolitikk,» supplerer Snorre Valen, nestleder i SV, som er med på valgkampåpninga.

«Det trenges et nytt flertall for å få regjeringsskifte, men for å få en ny politikk trenger vi et sterkt SV,» sier Fagerås. Førstekandidaten har permisjon fra jobben som næringsråd, og skal reise rundt i fylket og drive valgkamp den neste måneden.