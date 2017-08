– En skole der alle kan lykkes

Meninger

Spente 6-åringer landet rundt går å venter. Nye skolesekker er kjøpt inn og pennalhus er fylt med blyanter.

Da er det trist at man kan peke på hver fjerde elev i klassen og vite nesten sikkert at de kommer til å droppe ut før de er ferdig med utdanningsløpet sitt.

Hver fjerde elev faller ut av skolen hvert år og andelen har vært konstant i 20 år. Femten tusen mennesker årlig som ikke blir ferdig med utdanningen sin, som ikke har noe å falle tilbake på.

Albert Einstein sa “Definisjonen på galskap er å gjøre den samme om og om igjen og forvente en annet resultat”. Det er et bilde på hva som vil skje med dagens førsteklassinger om ikke politikken blir endret og vi gjør noe for alle de som trenger det.

Vi Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av den norske skolen.Vi er helt avhengig av at spesialundervisningen kommer i gang tidligere skal vi gi alle elever muligheten til å lære seg å regne, skrive og lese.

Vi i Arbeiderpartiet vil ha en lese-, skrive-, regnegaranti. I den ligger det at vi skal gi intensivundervisning til de som sliter, slik at alle kan lese, skrive og regne godt. Skolene skal få egne spesialister og tilgang på spesialteam som skal bidra til at garantien innfris.

Hver enkelt elev skal bli sett og få muligheten til å bli den aller beste versjonen av seg selv. Derfor vil vi ha 3000 nye lærere. Flere lærere vil sikre at de sterkeste får flere utfordringer, men også hjelpe de svakeste med å løse sine utfordringer.

Vi skal fjerne tidstyvene i skolen som stjeler av tiden lærerne skal bruke på det viktigste, nemlig læringen. Det betyr at vi skal kutte i byråkratiet og rapporteringen, vi skal gjennomføre en tillitsreform som gir læreren mulighet til å gjøre det han mener er best for eleven og vi skal innføre mer konkrete læreplaner, med færre og tydeligere mål.

Vi vet også at trygge elever lærer best. Altfor mange elever går i dag på skolen med en klump i magen, på skolen blir de møtt av mobberne som ødelegger dagen og potensielt fremtiden deres. Mobbing er et samfunnsproblem og barn som blir mobbet lærer mindre og er mer utsatt for sykdom og problemer senere i livet.

Vi må få slutt på mobbingen for at alle elever skal med. Derfor vil Arbeiderpartiet bedre skolehelsetjenesten som er et trygt sted for mobbeofrene å gå til med sine problemer.

Vi vil gi skolehelsetjenesten midlene de trenger for å følge opp og hjelpe de som er utsatt for mobbing. Vi skal etablere beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner og sikre at alle kommuner kan nok om mobbing slik at de kan få stoppet mobbingen på skolene.

Vi i Arbeiderpartiet skal skape verdens beste skole, for stor og for liten. Vårt mål er at alle skal med.