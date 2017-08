– Salget av vår identitet og fremtid

Meninger

Vi syklet 5-6 km for å komme oss på fotballtrening og ytterligere noen kilometer til en bygdekino med pinnestoler og tilhørende herligheter. Dette hadde selvfølgelig sin sjarm, men det er ingen underdrivelse at tilbudet var et par hakk vassere i mer urbane strøk. Det vi imidlertid hadde nok av var natur, skog, elver og vann.

Vi trodde muligheten for jakt og fiske, bærplukking og soppsanking var for en hellig gral å regne. Noe urokkelig, noe ingen kunne ha mulighet eller skamvett til å tukle med. Det var det heller ikke før Stortingsvalget i 2013. Vi fikk en blå-blå regjering hvor ideologien, da som nå, synes å blende for gangsynet.

Statskog eies av staten og er norges største grunneier. Statskog er den største og viktigste garantisten for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Dette har vært tuftet på prinsipp om like muligheter for alle – uavhengig av inntekt og postadresse. I Norge er allemannsretten og tilgang til skog, fjell og fiskevann en viktig del av vår identitet. Jakt og fiske er og skal være en aktivitet for hele befolkningen, ikke en rikmannssport for de få.

Statskog eier om lag en femtedel av fastlandsnorge. På ordre fra Høyre og Frp ble det igangsatt et storstilt salg av utmarkseiendommer. Per januar 2017 var det solgt unna om lag 400 000 daa.

Det tilsvarer nesten hele Øksnes og Bø kommune til sammen. I tillegg er det planlagt salg av ytterligere 73000 dekar i 2017 noe som tilsvarer nesten hele Hadsel kommune!

Hvem styrer skuta? Jo, det er Landbruks- og matministeren, de blå – blå. Inntekten fra salget er for småpenger å regne, men for den oppvoksende generasjon er det katastrofalt. Hvorfor?

Salget startet som et såkalt arronderingssalg. Det betyr salg av små ubetydelige skogteiger for å gjøre skogbruket mer rasjonelt til fordel for lokale skogeierlag.

Høyre og Frp har imidlertid benyttet seg av befolkningens gode tro og solgt store skogområder til private spekulanter. Ganske raskt tilbys allmennhetens fødselsrett til utmarka som «eksklusive rettigheter».

Hvem må betale prisen – jo det er 16 åringen med nylig bestått jegerprøve og sin lånte Star baikal hagle. Det er studenten som må erkjenne at fiskevannet er solgt til en liten gruppe med behov for ultralokalt selvstyre i hele vassdraget.

Rypejakta starter 10 september. Hvis du er en av landets 493 000 jegere, så skal du vite at dette kan være siste året du kommer deg på jakt.

Needless to say, Arbeiderpartiet ønsker å stanse denne utviklingen. Arbeiderpartiet ønsker å stanse salget av Norge. Arbeiderpartiet vil ivareta vår fremtid og vår fødselsrett til beste for alle. Alle skal med!

Stem Arbeiderpartiet – godt valg.