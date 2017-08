– Våre viktigste helseinstitusjoner er ikke sykehusene

Meninger

40-50 prosent av alle sykdommene vi har skyldes måten vi lever hverdagene vår på. Antallet som trenger hjelp fra våre dyktige ansatte i den kommunale helsetjenesten og i helseforetakene har økt år for år.

I valgkampen overbyr politikerne hverandre i bruk av nye millioner av kroner og i nye ideer for å redusere helsekøene. Norge har kunnskap om hva som skal til for at vi ikke skal bli syke og få behov for helsetjenestene:

En hverdag med 30 minutter fysisk aktivitet

Et kosthold som følger de nasjonale kostholdsrådene

En hverdag som styrker vår psykiske helse

En hverdag uten nikotin og lavt forbruk av rusmidler

All forskning viser at skal vi redusere antall som blir syke i Norge og dermed også helsekøene, så må vi få oss som bor i Norge til å ha en helsefremmende hverdag.

Fokus i helsedebatten må derfor endres fra alle lure forslag om å kunne behandle flere for mindre penger, til å fokusere på hvordan vi skal få befolkningen i Norge til å ha en helsefremmende hverdag.

Barnehagene og grunnskolene i Norge blir derfor for meg ikke bare samfunnets viktigste lærings- og dannelsesinstitusjoner, men faktisk også samfunnets viktigste helseinstitusjoner.

Å lære alle barn i Norge uansett bakgrunn og forutsetninger å ha en helsefremmende hverdag, burde derfor være den aller viktigste oppgaven for disse institusjonene. Hva gjør man med norsk og matematikkferdigheter hvis vi har en hverdag som fører oss rett inn i en hverdag med dårlig helse og et liv utenfor arbeid og skole. I 2017 er det 70.000 ungdommer i alderen 18 – 30 år som har havnet der. Dette er et tall som burde også få våre politikere til å komme med andre ideer til å reduserte helsekøene.

I Nordland har samtlige 44 kommuner vedtatt at deres grunnskoler skal sikre alle elevene en helsefremmede hverdag. I 2017 arbeider de 66 grunnskolene på Helgeland for å komme i mål med de endringene i skolehverdagen som dette betyr.

Allerede nå er 17 av skolene i mål og i løpet av høsten vil flertallet av skolene komme etter. Elevene vil da sikres en helsefremmede hverdag og et voksenliv der stadig færre får oppleve å måtte stå i helsekøen. Vi vet at dette på sikt vil spare Norge for millioner av kroner.

Skal vi lykkes må flere enn oss se på barnehagene og skolene som samfunnets viktigste helseinstitusjoner. Vi håper derfor at politikerne kan sikre disse to institusjonene rammevilkår og autoritet til å være helsefremmende institusjoner.

Hva med å se til Danmark; de har allerede vedtatt at alle elevene i Danske skoler skal ha 45 minutter fysisk aktivitet hver dag.