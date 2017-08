– Arbeidsdag uten mat

Meninger

Hvis man da ikke har en kantine eller kiosk i nærheten kan arbeidsdagen bli ganske tung. Selv voksne mennesker kan ha vanskelig for å konsentrere seg uten mat, og for mange av oss kan humøret bli ganske labert. Det er ikke sikkert vi er særlig hyggelige den siste timen før arbeidsdagen er omme.

Tenk deg da at du er seks år gammel, og havner i samme situasjon. Skolebarn forbruker langt mer energi enn voksne. Hvert eneste friminutt springer de rundt som små raketter og lærer seg å bruke kroppen sin. Da er det veldig synd om det er fritt for energi når de kommer inn i klasserommet og skal lære seg å lese. Det er synd for alle i klassen, når noen har en dårlig dag.

Skolebarn trenger mat, men ikke alle får det hjemmefra. Dessverre er det mange barn som bare får mat med seg en gang i blant, eller som får mat med så lavt næringsinnhold at de ikke kan konsentrere seg en hel skoledag. Mange andre får mat som gir mindre næring enn de burde ha, rett og slett fordi foreldrene ikke tenker seg om.

SV vil gi alle barn i grunnskolen gratis og sunn mat. Vi vil finansiere det med å ta tilbake noen av de 18 milliardene de blåblå har gitt i skattelette til de aller rikeste. Gratis skolemat vil sikre at alle barn får sunn mat på skolen hver eneste dag. Det gir bedre læring for elevene. Det gir gode matvaner, som kan forhindre en begynnende fedme-epidemi. Det gir også gode opplevelser for alle barna i fellesskap, og bidrar til å motvirke ulikheten alle partier snakker om nå i valgkampen. De andre snakker, SV vil handle. Gratis skolemat. Til alle barn.