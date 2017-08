– Våre besteforeldre fortjener bedre

Meninger

Dessverre er ikke det alltid tilfelle. For mange av våre eldre får ikke hjelpen, støtten eller omsorgen de trenger for å kunne leve gode og trygge liv.

Arbeiderpartiet har lagt frem tre konkrete planer for våre eldre. For det første vil Arbeiderpartiet legge om pensjonsordningen slik at pensjonister aldri går i minus når arbeidstakerne går i pluss.

For det andre har Arbeiderpartiet lagt frem en 16-punkts plan og 1 milliard kroner for en bedre eldreomsorg for alle. For det tredje har Arbeiderpartiet lagt frem en plan for en aktiv alderdom. Våre besteforeldre skal ikke bare leve lengre, de skal kunne leve interessante og meningsfulle liv med aktivitet og gode opplevelser.

Når mennesker lever stadig lengre, er det viktig at fellesskapet stiller opp og sørger for at våre eldre kan leve aktive og meningsfulle liv. Derfor vil Arbeiderpartiet ha et løft for kultur og frivillighet i eldreomsorgen. Vi vil samarbeide mer med frivillige lag og foreninger, og skape flere felles møteplasser for eldre.

Arbeiderpartiet vil bruke hjemmebaserte tjenester og velferdsteknologi til å legge rette for at flere eldre kan bo hjemme lengre, og vi vil sikre mer aktivitet og flere kulturtilbud for de som bor på sykehjem.

Arbeiderpartiet vil gjeninnføre den kulturelle spaserstokken, som Høyre/Frp-regjeringen fjernet. Gjennom den kulturelle spaserstokken vil beboere på sykehjem kunne oppleve konserter og andre kulturtilbud. Slik kan vi gi gode opplevelser til våre eldre som bor på sykehjem.

Høyre/Frp-regjeringen har i fire år ikke levert på eldreomsorg. Antallet sykehjemsplasser går ned, og pensjonistene har hatt reallønnsnedgang i to av de siste tre årene.

Regjeringen har brukt de store pengene på symbolreformer som ikke virker, som for eksempel med statlig eldreomsorg. Samtidig lover Høyre/Frp-regjeringen nye runder med store skattekutt, mens finansminister Siv Jensen (Frp) vil fjerne eiendomsskatten og dermed tappe kommunene for 12 milliarder kroner.

Våre besteforeldre fortjener bedre. Arbeiderpartiet vil heller prioritere flere ansatte med mer tid til hver enkelt. Det har vi råd til fordi vi prioriterer skole, helse og eldre foran skattekutt til landets aller rikeste.

Alle skal med. Fordi alle trengs.