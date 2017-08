– Bevar Andøyas flystasjon. Hvorfor og av hvem?

Meninger

En forsvarsevne som har tilstrekkelig slagkraft til å avskrekke og eventuelt motstå et militært angrep sammen med våre allierte. Det er storsamfunnet ved andre offentlige institusjoner som har hovedansvaret for bevaring av lokalsamfunnene som i dette tilfellet Andøya.

En flytting av forsvarskapasitetene som i dag er lokalisert på Andøya flystasjon til Evenes vil ikke svekke forsvarsevnen. Det ikke er en nedleggelse eller reduksjon av forsvarskapasiteten. Den skal videreføres og styrkes i fremtiden på Evenes. En lokalisering på Evenes vil styrke forsvarsevnen.

Evenes er ut fra sin geografiske posisjon enklere å forsvare mot fiendtlige angrep enn Andøya. Ved samling av flere forsvarskapasiteter på samme sted, Orion, kampfly og nye våpensystemer oppnår en økonomiske innsparinger ved stordrifts fordeler.

Videre vil flere våpensystemer sikres ved felles vakthold, felles luftvern og kampfly. En samling av flere våpensystemer på et sted øker i noen grad sårbarheten, men totalt sett oppveies dette av innsparing og sikring gjennom felles vakthold, felles luftvern og færre steder å forsvare av få kampfly med mange oppgaver. Lokalisering av luftvern på Evenes vil også gi sikring til andre avdelinger og forsvarsinstallasjoner i nærområdet.

Nedleggelse av Andøya er et resultat av en generell og langsiktig nedbygging av forsvarsevnen over 20 år. Forsvarssjef Sverre Diesen sa allerede i 2007 at uten økning av forsvarsbudsjettet og en reduksjon av driften ville hele budsjettet om 20 – 25 år gå til drift av tomme og halvtomme flystasjoner, garnisoner og marinebaser. Han foreslo å samle Luftforsvaret med kampfly til Bodø/Reitan. Arbeiderpartiet i regjering gikk for alle kampflyene til Ørland. Et meget alvorlig sikkerhetspolitisk og økonomisk feilgrep.

Nord-Norge ble de facto demilitarisert. Som et symbolsk forsvar av landsdelen vedtok de å plassere to kampfly i nord og på en base som var nedlagt. Gjenopprettelsen av Evenes var dødsstøtet til Andøya. I en helt nødvendig prosess for å redusere driftsutgiftene for å opprettholde noe militær slagkraft måtte Andøya ofres. Og nå har det gått politisk prestisje i saken. Hadde Luftforsvaret og kampflyene blitt i Bodø hadde Andøy vært en maritim base for fremtiden.

Storsamfunnet har plikt til å bistå lokalsamfunnet på Andøy. Men det er ikke Forsvaret oppgave. Andøya har meget gode forutsetninger for å bli fiskerihovedstaden i nord.