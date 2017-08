– Din stemme betyr noe

Meninger

Jeg er nok langt ifra den eneste som har noen tanker rundt den økende trenden til sentralisering. I denne regjeringsperioden har vi tydelig sett hvor sterke sentraliseringskreftene er og Senterpartiet går til valg på å motstå dem.



Den største og kanskje viktigste sentraliseringsfaktoren ser vi i kommunereformen og det tilhørende nye inntektssystemet. Regjeringen har tvunget sammen en rekke kommuner og omfordelt penger fra små kommuner til store kommuner (Befolkningsmessig).

For mange Nordlandskommuner og fylkeskommunen får dette store konsekvenser med nedskjæringer i stillinger og i tjenestetilbudet.



Senterpartiet vil ha en variert og mangfoldig kommunestruktur.

Senterpartiet vil styrke kommuneøkonomien og gi små kommunene et løft slik at de kan opprettholde og utvikle tjenester i nærmiljøene.

Senterpartiet vil ha et levende folkestyre i

Hele Norge.



I Nordland har vi et næringsliv som har satset stort. Fiskeri, oppdrett, industri, landbruk, turisme for å nevne noe.

Verdiene ligger her, men for å kunne omdanne disse til Brutto Nasjonal Produkt må varene ut til markedet. Vi har en vei å gå når det gjelder logistikk og distribuering av varer ut til markedet og tilsvarende leveranser for å serve bedriftene.

Det blir et problem når folk og tjenester skal sentraliseres samtidig som ressursene ligger slik til at en desentralisert struktur er nødvendig for å kunne benytte seg av dem og omdanne disse til verdiskapning.



Regjeringens strategi er feilslått i såmåte, når man ser at de gir dårligere vilkår til kommuner som bidrar i stort monn til fellesskapet.



Vil de ikke innlemme Nordlenningenes bidrag i felleskassa?



Norge er et godt land å bo i. Vi er heldige som har en geografi med naturgitte muligheter som sikrer oss tilgang på et mangfold av natur ressurser.

Av disse skal vi skape verdier som skal komme fellesskapet og samfunnet tilgode i et evighets perspektiv.



Senterpartiet mener at Norge skal ta sin del av ansvaret for å løse miljø og klimaproblemene.



Senterpartiet er imot at det åpnes for olje og gass virksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Torskens gyteområde er sårbart og skal ikke utsettes for trussler men forvaltes slik at vi kan sikre kommende generasjoners behov for fisk.



Gjennom aktivt bruk av beite og nydyrking av matjord samt gjennom en fornyet havbruks politikk skal vi gi en voksende befolkning matsikkerhet.

Senterpartiet vil ha matproduksjon i HELE Norge. Vi skal sikre oss at vi er selvforsynt med næringsrik mat som innholder et lavt antibiotika nivå og der dyra og bonden/fiskeren/oppdretteren har det bra.



Det er viktig at beitedyr er trygge. Derfor er Senterpartiets rovdyr politikk av avgjørende betydning for at bønder skal kunne sende dyr på beite og at disse trygt kan holde kulturlandskapet i hevd samtidig som de tilegner seg en fin slaktevekt.

Gjennom effektiv lisensjakt og raskt uttak av skadedyr vil vi kunne møte rovdyrutfordringen.



Landbruket står ovenfor et enormt investeringsbehov. Nye driftsbygninger skal gi bedre dyrevelferd og "bondevelferd". For at små og mellomstore gårdsbruk skal kunne moderniseres ser Senterpartiet at det er nødvendig å sette inn en ti-årig investeringspakke. Dette skal sikre en fortsatt variert bruksstruktur.



Fiskeri ressursene skal fortsatt eies av det norske folket i fellesskap og vi ønsker Norske fiskere og rederier i Norsk farvann.

Senterpartiet vil utrede overgang fra kjøp og salg av kvoter og til tildeling av kvoter og konsesjoner til unge rekrutter når den eldre generasjon takker av. De som har kjøpt deltakerrettigheter, konsesjoner eller kvoter, må ikke lide noe tap ved en eventuell endring.



Oppdrettsnæringen må sikres gode vilkår også i fremtiden. Næringen står ovenfor betydelige miljø messige utfordringer. Senterpartiet vil fjerne konsesjon for produksjonsmetoder i havbruksnæringen som ikke påvirker det ytre miljøet negativt, som oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg til sjøs. Vi ønsker også at kommuner som avsetter areal til havbruksnæringa skal få mer igjen, Senterpartiet vil derfor innføre en nasjonal arealavgift



Senterpartiet ser viktigheten av en spredt bosetting og vil stimulere til dette gjennom en rekke tiltak for å sikre arbeidsplasser, gi likeverdige tilbud og utjevne forskjeller.



Jeg har den senere tid fulgt en rekke prosesser som folkevalgt.

Ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset. Sykehuset skal tilpasse driften etter økonomiske forhold. Igjen ser vi at beredskapen i utkantene blir svekket. Responstiden blir lengre. Og trygghetsfaktoren i distriktene reduseres.

Sykehus skal ikke drives med tanke på profitt. Senterpartiet vil sørge for en ny finansiering, organisering og ledelse av norske sykehus. Senterpartiet vil avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning.



Politidistriktene reformeres også. Ny struktur vedrørende bemanning og lensmannskontorer fører til at disse blir flyttet fra de små kommunene. Lensmannen/betjenten med sitt fokus på forebyggende arbeid innen vold, rus, psykiatri, konfliker og med kjennskap til lokale forhold skal flyttes lenger unna nærmiljøene. Igjen reduseres trygghetsfaktoren.

Senterpartiet vil legge ned politidirektoratet og flytte ressursene ut i nærmiljøene.



Det omfordeles og distriktene er alltid de som kommer dårligst ut. Dette vil vi sette en stopper for, vi skal i allefall bremse den negative utviklingen betraktelig.



I mange kommuner ser vi at Skoler/Barnehager også skal sentraliseres eller samlokaliseres, også her for å spare penger. Uten tanker om hva skolen og barnehagen betyr i lokalsamfunnet.

Arbeids og Læringsmiljø blir satt til side til fordel for store enheter med færre lærere per elev.

For Senterpartiet er nærhet det samme som trygghet. Vi ser det store i det små!



Sjøl om vi blir ført inn i både utrygghet og sterkt press av sentraliseringskrafta tenker jeg at vi Nordlenninger er de tøffeste og mest rause folket i Norge og vi lar oss ikke skremme hverken til å flytte eller gi opp. For vi har noe som ikke engang Høyre kan ta fra oss, Den største ressursen av dem alle, nemlig OSS SJØL.



Derfor vil jeg be alle som tenker at de vil bo i trygge småsamfunn, ha gode tjenester i nærsamfunnet, bevare den lokale sjølråderetten og lokaldemokratiet samt å sikre matproduksjon på Norske ressurser om å bidra til at dette ved å gi din stemme til Senterpartiet.



Alle vi som kjenner på konsekvensene ved sentraliseringskraften må MOTSTÅ denne sammen. Det er klart det koster å ha desentraliserte tjenester, men det er hele poenget og den investeringen er Senterpartiet villig til å ta. Store verdier ligger i distriktene og langs kysten. Derfor må det brukes penger for å stimulere til at disse verdiene kan inngå i felleskassa.



Jo flere vi er sammen, ja sammen, ja sammen. Jo flere vi er sammen, jo sterkere blir vi!



Les gjerne mer om det som opptar deg i senterpartiets program på vår nettside: senterpartiet.no



Godt valg!