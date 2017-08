- Fri oss fra flere Frp-frieri

Meninger

Freiberg og Frp lover at du skal måtte betale færre bompenger Årlig vil Nordland få til sammen 57 millioner kroner i tilskudd øremerket for å redusere bomtakster. Det hevder Kjell Børge Freiberg, Frp Nordlands førstekandidat, i en pressemelding.

FrP og Kjell-Børge Freiberg frir igjen til alle som er i mot bompenger. Før noen stemmer Frp på grunn av denne saken, må de vite at FrP i regjering har krevd inn 40 milliarder bompenger. De har også satt opp 60 nye bomstasjoner, og stemt mot Sps forslag i Stortinget om å halvere bompengene for tunge kjøretøy.

Frp, med Ketil Solvik Olsen, i spissen har krevd inn 24 millioner bompenger hver eneste dag. Liv Signe Navarseter (Sp) krevde inn 18 millioner pr dag. Frp har gjort det motsatte av hva de gikk til valg på for fire år siden , både når det gjelder bompenger og drivstoffavgifter.

Frp i regjering økte i fjor avgiften med 44 øre på diesel og 19 øre på bensin. Sp foreslo kr 0 i avgiftsøkning på både diesel og bensin. Vi mener at avgifter som straffer folk for å bo der bussen ikke går, er usosiale. Dessuten mener både Sp og TØI-forskerne Fridstrøm og Østli at økningen i har liten effekt på CO2 kuttene som må til for å oppfylle Paris-avtalen.