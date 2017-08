Meninger

De setter Civitas rådgiverkorps til å telle hvor mange avbrytelser som fant sted i løpet av debatten, og spesielt ille er det at menn avbryter kvinner.

Høyres medieapparat skyr ingen midler. Den gamle strategien med å fremstille Jonas Gahr Støre som en usynlig og utydelig politiker blir nå endret. Nå skal han gjøres om til en mannsbølle som avbryter kvinner i debatter. Det er naturligvis statsminister Erna Solberg de tenker på. Hun skal helst ikke motsies, for da er man frekk.

Høyre vil fortsette å kutte skattene for de rike hvis de vinner valget. Men Erna Solberg nekter å svare på hvor store disse skattekuttene blir, eller hva som skal prioriteres bort for å betale for denne urettferdige politikken. Høyres velferdskutt er informasjon som skal holdes tilbake for velgerne.

Når hun får motstand i en tv-debatt fra en med åpenbart bedre argumenter, fremstilles det som bøllete, skammelig og frekk oppførsel fra en mann mot en kvinne.

Men er det synd på Erna Solberg?

At kvinner har vært ofre for menns hersketeknikker gjennom tidene råder det ingen tvil om. Professor Berit Ås definerte på slutten av syttitallet fem ulike hersketeknikker som menn i maktposisjoner ofte bruker:

1) Usynliggjøring. 2) Latterliggjøring. 3) Tilbakeholdelse av informasjon. 4) Fordømmelse uansett hva du gjør. 5) Påføring av skyld og skam.

Dette er effektive virkemidler for de som har makt og gjerne vil beholde den. Men hvilke av disse hersketeknikkene har Jonas Gahr Støre brukt i debatten? Kanskje noen ville mene galt, samme hva du gjør, men her handler det om to likeverdige politiske motstandere med hvert sitt politiske ståsted.

Jonas Gahr Støre med vekt på omsorg, skole, barnehage, Erna Solberg med vekt på skattekutt som gir økte forskjeller.

Det er pinlig av Høyre som et parti med regjeringsmakt å dra sutrekortet i valgkampen. Jeg trodde Frp var alene om det. Inntil nå.