– Venstre går til valg for en mer human innvandrings- og inkluderingspolitikk

Meninger

I Vågan er det mange som viser omtanke for barn på flukt, ureturnerbare asylsøkere med avslag og andre innvandrere som er en del av lokalsamfunnet vårt, enten det skjer ved å være en nabo, via frivillig arbeid i idrettslag, som politiker i kommunestyret eller på annet vis.

Lokalpressen skal ha honnør for å ha satt fokus på den fortvilte situasjonen flere midt blant oss befinner seg i, som Samson og andre ureturnerbare fra Etiopia. De ureturnerbare asylsøkerne har ikke rett til å arbeide i Norge og lever derfor på eksistensminimum uten mulighet til å bidra til fellesskapet og sitt eget livsopphold.

Nordland Venstres to toppkandidater, Ida Gudding Johnsen fra Bodø og Anja Johansen fra Vågan, representerer begge lokallag som har talt de lengeværende ureturnerbare asylantenes sak i kommunestyrer og kjempet for å gjøre dette til nasjonale saker.

Så langt har vi dessverre ikke klart å endre den nasjonale politikken overfor denne gruppen av våre medmennesker.

Til det kreves det fortsatt politisk kamp, og forhåpentligvis vil Venstre etter årets stortingsvalg befinne seg i posisjon til å oppnå en mer human politikk overfor flytninger og asylsøkere i Norge.

For å lykkes med det, trenger vi sterke kvinner som Ida og Anja på stortinget, blant annet derfor bør du gi din stemme til Venstre ved dette valget.

Venstre går til stortingsvalg på en innvandrings- og inkluderingspolitikk som har som hovedmål:

• å inkludere innvandrerne våre i samfunnet vårt

• å behandle asylsøknadene som kommer på en skikkelig måte, motta og inkludere

dem som har behov for beskyttelse, og raskt returnere dem som ikke har beskyttelsesbehov, til hjemlandet

• å gjøre familieinnvandring enklere og raskere

Muligheten til fri bevegelse er en grunnleggende liberal verdi. Innvandring stimulerer oss sosialt, kulturelt og økonomisk og gjør samfunnet vårt sterkere, rikere og mer mangfoldig.

Samtidig setter folkeforflytninger samfunnet og velferdsstaten på prøve, og ulike innvandrergrupper fører med seg forskjellige utfordringer og forpliktelser. En god innvandrings- og integreringspolitikk har et sett av tiltak som er tilpasset arbeidsinnvandring, flyktninger og familieinnvandring. Vi mener at Venstre har en god politikk på dette området.

Barn på flukt er sårbare. Barnekonvensjonens bestemmelser om barns beste gjelder også for barn på flukt. Venstre mener at det bør innføres klageadgang for mulige brudd på Barnekonvensjonen.

Hensynet til barnets beste må utredes og vektlegges som et grunnleggende hensyn i alle utlendingssaker som gjelder barn, og barn må bli hørt muntlig også i klageomgangen.

Venstre vil

• at barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplærling på linje med grunnopplæring (selv om asylanten er over 18 og uten opphold)

• at lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, og at det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn

• endre forskriften om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune, får rett til en fastlege

• at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved ankomst, og at den norske stat sørger for adekvat oppfølging i henhold til denne kartleggingen

• ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere

• at ingen barn under 18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat

• gi barn som fødes i Norge av foreldre med flyktningstatus, rett til automatisk norsk statsborgerskap

Barn som flykter alene, er spesielt sårbare. De har gjennomlevd mye og trenger stabilitet og omsorg. I dag har barnevernet bare omsorgsansvar for barn under 15 år. Ungdommer fra 16 år kan få midlertidig opphold og beskjed om at de må reise når de fyller 18.

For å sikre at ingen lyver på alderen, utsettes barna for ufullstendige aldersundersøkelser som ikke er i tråd med FNs anbefalinger. Vi kan ikke fortsette å la frykten for at noen skal lure systemet gå utover resten av barna som kommer alene. Derfor vil Venstre utvide rettighetene for barn som flykter alene og sørge for at aldersundersøkelsene er i tråd med FNs anbefalinger.

Venstre vil

• at barneverntjenesten skal overta omsorgsansvaret for alle enslige barn som søker asyl, ikke bare barn under 15

• at ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere må avvikles

• innføre både fysiske og psykologiske aldersundersøkelser av barn, i tråd med FNs anbefalinger.

Venstres stortingsvalgprogram er omfattende, så også når det gjelder innvandrings- og inkluderingspolitikken vi går til valg på, derfor oppfordrer vi alle til å gå inn på www.venstre.no for å lese mer om hvordan Venstre skal jobbe for en enklere arbeidsinnvandring, hva vi mener om retten til asyl, hvordan vi skal oppnå bedre rettssikkerhet for asylsøkere, hvorfor vi mener rask retur for de som ikke har rett til opphold er viktig, hvorfor vi mener terskelen for familieinnvandring bør senkes, hvorfor vi mener at aktivitet fra dag én er så viktig, hvorfor vi ønsker en mer effektiv språkopplæring og tidlig tilrettelegging for arbeid, hvorfor vi ønsker en opplæring tilpasset hvert enkelt barn som er ny i norsk skole, hvorfor vi mener at et bedre helsetilbud for asylsøkere og flyktninger er så viktig – alt dette og mye mer kan du lese mer om i vårt stortingsvalgprogram.

Godt valg!

På vegne av Vågan Venstre, Gaute Håkon Holand Wahl, leder i Vågan Venstre.