– Vi kan ikke sitte stille og akseptere at dyr blir behandlet slik

Meninger

For oss i FrP handler kampen om dyrepoliti om hva slags samfunn vi vil ha i kongeriket. For meg og FrP handler det om at vi har et samfunn som står på offerets side, uansett om offeret har bein eller poter.

Dyrepolitiets første pågribelse i Trøndelag var en mann som hadde flådd, mishandlet og drept en katt.

Det viste seg i ettertid at denne dyremishanderen hadde barneporno og hadde fantasier om å drepe og voldta jenter i niårsalderen. Dette viser at kriminalitet har sammenheng med annen kriminalitet.

Vi kan ikke sitte stille og akseptere at dyr blir behandlet på denne måten, spesielt ettersom denne typen kriminalitet også har sammenheng med vold mot mennesker.

Det er derfor på høy tid at FrP får fire nye år i regjering sånn at vi kan kjempe for en tryggere hverdag for både tobeinte og firebeinte.