– Nasjonal transportplan skal gjennomføres i Nordland

Meninger

Høyres svar på det er: ikke så lenge vi får styre.

Høyre har, sammen med Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, lagt frem en historisk stor Nasjonal transportplan (NTP) på over 1000 mrd. kr, hvor blant annet E6 skal få nye Sørfoldtunneler som krymper landsdelen vår med nær en halvtime, Hålogalandsveien bygges og det kommer nye flyplasser i Bodø og Mo i Rana.

Rapporten som det vises til i oppslagene peker på en stor utfordring i samferdselssektoren, nemlig at mange prosjekter øker i kostnad gjennom planleggingstiden. Det rapporten ikke tar inn over seg er at regjeringen har iverksatt og vil iverksette en rekke grep for å få kontroll på kostnadene. Blant annet har vi etablert selskapet Nye Veier, som ser ut til å klare å redusere kostnadene med 20 %.

En egen ekspertgruppe skal gjennomgå flere prosjekter for å se på mulig reduksjoner. Det innføres klare mål til kostnadsstyring av prosjekter, slik at en utvikling i retning større kostnader kan stanse før den går for langt. Utbygging av lengre strekninger skal gi mer effektive utbygginger og mer vei for pengene.

Fordi vi har tatt grep i denne stortingsperioden vil vi være godt rustet for å få kostnadene under kontroll og få mer vei for pengene. Høyre vil at veikronene skal strekke lengre, og det er det vi går til valg på. Derfor kan vi si: Så lenge vi får styre, skal vi gjennomføre hele NTP.