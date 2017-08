Jardar Jensens mørke skyer

Meninger

Han nevner Brannskolen på Fjelldal og Hålogalandsveien E10, samt den berømmelige Harstad/Narvik lufthavn Evenes. De mørke skyene er fra den rødgrønne sfæren, som han sier det.

Det er ikke bare Jardar Jensen som ser de mørke skyene over horisonten. Som forsvarsansatt og tillitsvalgt er jeg meget bekymret for Forsvaret og forsvarsevnen fremover. At det investeres i dyre komplekse våpensystem som krever store ressurser, mener jeg vil gå på bekostning av personellet og hvilken type forsvar vi skal ha.

LTP-en som stortinget vedtok i høst, har ikke tatt høyde for to prosent-målet til Forsvaret. Her må det lages en ny LTP som tar utgangspunkt i økningen til to prosent av BNP, før man begynner å legge ned eller flytter kapasiteter.

I tillegg mener jeg at det er smart å tenke hele Forsvaret under ett, ikke slik som nå med egen utredning av Hæren og HV.

All fornuft tilsier at det er smart å ha baser spredt og ikke legge alle eggene i noen få kurver. Dette bekreftes hos våre allierte som sier at det ikke finnes noe luftvern pr i dag som tar vare på alle mulige trusler, derfor anbefales det å gå for spredning av baser. Med spredning av baser, bygges det utholdenhet, og styrker forsvaret i nord. Da vil et av spørsmålene mine bli, er det smart å legge ned baser først, for så i neste omgang bygge opp igjen på nytt? Forsvaret er spesielt god til nettopp det, men jeg skylder ikke på dem, men på våre politikere. Problemet er at alt skal måles i penger og lønnsomhet den ene dagen, mens i neste omgang sløses det med milliarder av kroner p.g.a politiske hestehandler. Er vi i Norge tjent med det? Jeg tror vi har nok utfordringer i samfunnet vårt fremover, kan nevne skoler, sykehjemsplasser osv.

Stjerneeksempelet på nettopp dette jeg skriver er, hvorfor er det ikke er politisk vilje fra flertallet på stortinget, på beslutningen om nedleggelsen av Andøya Flystasjon blir kvalitetssikret? Eller er dette en politisk hestehandel som ikke tåler dagens lys?

Det er min mørkeste sky Jardar Jensen, og ikke distriktspolitikk om at regionen din ikke får tilført 500 kompetansearbeidsplasser.