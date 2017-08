Sikkerhetspolitiske betraktninger

Meninger

Her følger litt utdypning av temaet. Jeg vil fortsatt hevde at det er viktig å holde fast ved Forsvarets primære oppgaver. Og det er å sikre Norge en troverdig og relevant militær forsvarsevne. En forsvarsevne som har tilstrekkelig slagkraft til å avskrekke og eventuelt motstå et militært angrep sammen med våre allierte. Det er storsamfunnet ved andre offentlige institusjoner som har hovedansvaret for bevaring/styrking av lokalsamfunn som Andenes og Rygge for den saks skyld.

Nedleggelsen av Andøya flystasjon er ikke en ad hoc avgjørelse. Det er et resultat av en lang tids nedbygging og faktisk demilitarisering av Nord-Norge. Andøya er tidligere foreslått nedlagt. 299 små og store fortifikasjoner, 25 kystartilleri- og torpedobatteri, hovedbasen for kampfly samt Norges og NATOs maritime hovedbase i nord Olavsvern er lagt ned. Alt i Nord-Norge. Og det alvorligste er at de er lagt ned uten tanke på etterbruk i et nytt forsvarskonsept. Norge har manglet en nasjonal/NATO forsvarsplan i mange år. Dette til tross for at trusselretningen fra Russland er den samme som under den kalde krigen. Ref. Etterretningstjenestens årlige rapport «Fokus».

For å gjenta det nok en gang så er det Arbeiderpartiets beslutning i 2012 om å lokalisere alle kampflyene på Ørland med en fremskutt base i nord som til slutt beseiler Andøyas skjebne. En utflytting av kampflyene fra nasjonens mest utsatt landsdel er ikke annet enn et meget alvorlig sikkerhetspolitisk og økonomisk feilgrep. Sannsynligvis et resultat av forhandlingene om delelinjen i Barentshavet. Her har Norge fulgt sin overordnede utenriks- og sikkerhetspolitikk overfor Russland – «forutsigbar og imøtekommende» – og imøtekommet et russisk krav om norsk reduksjon/demilitarisering av Nord-Norge for en delelinje i Barentshavet.

Når nå beslutningen er tatt om å konsentrere noen av Luftforsvarets ressurser på Evenes er det økonomisk uforsvarlig å fortsette med drift av Andøya for noen få fly. En eller flere større investeringer kan og må Forsvaret gjøre, men det er de store daglige og unødvendige driftsutgiftene over tid som tapper Forsvaret økonomisk og derved redusere kampkraften.

Den økonomiske diskusjonen om hva er dyres eller billigst rundt Andøya og Evenes gir i mange sammenhenger lite mening. Dette fordi beregningene baseres på enkelte elementer og ulike forutsetninger alt etter ståstedet – for eller imot. Det er omtrent umulig å få en «nøytral» kostnadsberegning, ja selv forsvarsdepartementets økonomiske beregninger er farget for å understøtte beslutningen.

Når vi nå har endt opp der vi er med et meget svekket militært forsvar, er det tross alt positivt at det nå eksisterer en politisk erkjennelse av at forsvarets kampkraft må styrkes. Da må denne erkjennelsen omsettes til handling og ikke forpurres av utenomkrav og andre forpliktelser som ligger utenfor Forsvarets ansvar. Det dreier seg om nasjonens militære sikkerhetsgaranti. Og en satsning på Evenes vil styrke forsvarsevnen. La ikke denne sjansen slippe!