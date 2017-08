– Kommunene har ikke fått nok midler til å dekke alle nye oppgaver

Meninger

Der er noen områder som er blitt prioritert, blant annet midler til tidlig innsats i grunnskolen og noen andre prioriteringer.

Men i sum er de såkalte frie inntektene til kommunene redusert med 0,3 milliarder kroner.

Dette er noe som selvfølgelig gjør at mange kommuner sliter med å få balanse, for ikke å si overskudd på årsbudsjettene.

Når da regjeringen Solberg har tilført kommunene en rekke nye oppgaver, uten at den samtidig har gitt økende økonomiske rammer, kommer en i den situasjonen at politikerne i kommunene må gjøre nedtrekk på kommunebudsjettet for å få et budsjett i balanse.

Det er nettopp med bakgrunn i dette at snart alle kommunene i Norge har måttet innføre eiendomsskatt. Det er da et paradoks at både Frp og H skyter på kommunepolitikerne for at de innfører denne skatten, som ingen av oss liker.

Men, hva er så alternativet ? Jeg går ut fra at leserne ser paradokset.

Jo, da blir alternativet et ramaskrik fra innbyggerne i kommune når politikerne må begynne å skjære i budsjettet for å få levert et lovlig budsjett og å unngå ROBEK.

Hvor kan vi så skjære ned?

Egentlig ingen steder, når vi vet at kommunene ikke har fått tilført nok midler for å dekke alle nye oppgaver.

Det er slik at helse og omsorg og skole er de kapitlene som gir størst belastning på en kommunes budsjett. Der er i regelen ingen andre kapitler som kan beskjæres da de er marginale. Det blir bare småpenger i denne sammenheng.

Da skjønner alle at politikerne er stillet over for utrolig vanskelige prioriteringer. Er det tilbudene til de gamle å syke vi skal skjære i, eller er det skole kapittelet.

Lokalt vet vi hvilke bølger dette ga for oss i Hadsel kommune.

Det ville blitt enda mer rabalder om vi hadde måttet gjøre store nedtrekk på helse og omsorg. Som i utgangspunktet antakelig aldri vil kunne gå i balanse, og som årlig gir kommunene store økonomiske utfordringer.

Jeg går ut fra at leserne ser den blå-blå tråden her.

FRP kaster blår i øynene på folk ved at de kritiserer for at en øker skattene som jo også er blant annet eiendomsskatten. De er jo egentlig indirekte med på å øke skatte trykket for folk flest, ved at det ikke tilføres nok midler til kommunene.

Konklusjonen blir at vi må ha et regjeringsskifte for å få økt rammetilskuddet og en økning i kommunenes frie inntekter, for å dekke opp for nye tunge oppgaver.

Vil du at Norge skal ha nasjonalt eierskap over sine ressurser, forhindre at kommuner blir slått sammen med tvang, ha en regjering som vurderer politireformen, og som ikke vil bygge ned Forsvaret?

Da må du bruke stemmeretten din 11. september og stemme Senterpartiet.

GODT VALG!