SVs Enoksen ut mot Rødt og MDGs «oppdrettshets»

Meninger

Uthenging av oppdrettsnæringa har blitt en ynda sport. Også for politikere. Siste uke har stortingskandidater fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt stått fremst i køen for å hetse næringa.

De Grønnes avfallsdeponi

De Grønnes førstekandidat i Nordland, Toine Sannes, påstår i et innlegg på VOL og i Fiskeribladet («Oppdrettsnæringens avfallsdeponi») at bruken av hydrogenperoksid mot lakselus dobla seg på et år i Nord-Norge og at det i 2016 ble «sluppet ut ufattelige 20 000 tonn av dette giftstoffet bare her i nord.»

Forbruket av hydrogenperoksid var for heile landet rundt 26 tusen tonn i 2016. Fra 2015 til 2016 ble bruken redusert med nesten 40 prosent. Og nedgangen har fortsatt i 2017.

Det er også et bomskudd når Sannes konsekvent omtaler hydrogenperoksid som «gift». Hydrogenperoksid (H2O2) er det mest miljøvennlige legemiddelet mot lakselus. Stoffet akkumuleres ikke i sjøen, men omdannes til oksygen og vatn. Det er ikke noe belegg for hennes påstand om at bruken av stoffet er i ferd med å ta knekken på rekebestanden.

Rødts redsel for fiskeskit

I Tromsø har Rødts førstekandidat Jens Ingvald Olsen oppdaga at oppdrettslaksen skiter i havet (Klassekampen 22. august). En slik vederstyggelighet vil han ha slutt på. For når kommunen har investert i kloakkrenseanlegg for folk, kan ikke laksen få fortsette å skite uten rensing. Ifølge Olsen kommer oppdrettsnæringa «snart til å kveles i sin egen dritt».

Å sidestille kloakk fra mennesker med fiskeskit, forteller om en politiker som har gått seg vill. Hvis skiten fra laksen må renses, hva skal da Rødt gjøre med de store mengdene med skrei som hvert år ankommer Vesterålen og Lofoten? Skal han nekte skreien adgang med mindre den utstyres med egne poser for å samle opp sin egen skit?

Utslipp av fiskeskit og rester av fiskefor fra oppdrett representerer ikke noe miljøproblem. Det foretas jevnlig kontroll av miljøtilstanden under alle fiskemerder i Norge. Resultatene fra disse kontrollene viser at tilstanden er god eller meget god for nesten alle anlegg. Antall anlegg med dårlig tilstand har i løpet av de siste åra gått ned.

Lukka anlegg

De Grønne og Rødt skriver begge ut samme resept for oppdrettsnæringa: lukka anlegg. Og later som om det bare er vrangvilje og omsorg for egen pengebok som gjør at oppdretterne fortsatt driver på «gammelmåten».

Lukka anlegg på sjøen eller anlegg på land kan høres besnærende ut. Men i overskuelig framtid er det verken teknologisk eller økonomisk grunnlag for å avvikle sjødrift med åpne merder til fordel for lukka anlegg. Lukka anlegg vil bare kunne være et lite supplement til åpne anlegg.

Et lukka anlegg på sjøen vil i en storm kunne havarere. Og sjøl om vatn til et lukka anlegg pumpes opp dypt nede i sjøen, har man ingen garanti mot at lus kan følge med.

Under seminaret til Nofima på AquaNor-messa i Trondheim den 15. august i år kunne forskerne Audun Iversen og Øystein Hermansen fortelle at investeringskostnadene pr kubikkmeter oppdrettsvolum var 100 ganger høyere ved lukka anlegg på sjøen sammenligna med vanlige sjøanlegg. For anlegg på land var kostnadene 400 ganger høyere. Skulle det bli økonomi i lukka anlegg, måtte oppdrett drives langt meir intensivt enn i dag. Det innebærer langt større tetthet i merdene og hyppig flytting av fisk. Større tetthet og flytting gir større risiko for sjukdomsutbrudd og dårligere fiskevelferd.

Lokalt eierskap

De Grønne og Rødt gir begge inntrykk av at heile oppdrettsnæringa er eid av skatteflyktninger eller internasjonale storkonsern. Sannheten er at det i Nord-Norge fortsatt er stort innslag av lokalt eierskap. Ikke minst i vår region. Nordlaks, Eidsfjord Sjøfarm, Egil Kristoffersen & Sønner og Øyfisk (Gunnar Klo) er alle oppdrettere med lokal ledelse og eierskap. Det er selskap som gir grunnlag for mange arbeidsplasser og som skaper store ringvirkninger for det øvrige næringsliv i Vesterålen. Det er selskap og eiere som fortjener ros og honnør i stedet for en plass i Toine Sannes sin skammekrok.

Så kan vi ved valget sørge for at De Grønne og Rødt blir plassert der de hører heime – langt unna en plass på Stortinget.

Oddmund Enoksen, Sortland SV