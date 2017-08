– Kommuneøkonomien har ikke vært bedre siden 2006

Meninger

Leser på vol.no Stig Sørmo fra Sp sitt innlegg om at kommunene er sulteforet med denne regjeringen. Det er rett og slett trist og svært beklagelig når politikere bruker usanne påstander i innlegg og debatter.

Sannheten er at kommunene har hatt en sterkere vekst i frie inntekter i perioden 2013–2016 enn i i foregående 8 årene hvor Senterpartiet satt i regjeringskontorene. Det økonomiske resultatet i 2015 var det beste siden 2006, og i 2016 ble resultatet enda bedre.

Dette er også faktasjekket at er riktig: https://www.faktisk.no/faktasjekker/n0/kommuneoekonomien-har-ikke-vaert-saa-god-siden-forrige-aartusen

Kommunene har et høyt inntektsnivå i 2017, og regjeringen legger i kommuneproposisjonen for 2018 opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner. Det betyr at kommunesektoren kan bygge ut tjenestetilbudet i takt med befolkningsutviklingen, og får i tillegg handlingsrom til å gjøre prioriteringer i tråd med lokale behov.

Men det vil også i fortsettelsen være slik at selv om regjeringen legger opp til vekst og handlingsrom for kommunene også neste år, vil det fortsatt være nødvendig for lokale politikere å prioritere og å sikre god ressursbruk. Gjennom bedre måter å organisere de kommunale tjenestene på, kan vi også frigjøre midler til bedre velferdstjenester.