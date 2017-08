– Høyre snubla i lekeplassen i Sigerfjord

Meninger

Det er stor enighet om at utbygde lekeplasser ved skolene er et av de viktigste tiltakene som skal til for å gi gode, fysiske oppvekstsvilkår både i bysentret og bygdene. Det ble derfor en helt riktig massiv reaksjon da uteområdet ved Sigerfjord skole ved skolestart var i en helt uakseptabel tilstand. Innbyggere forventer helt riktig at i slike saker skal politikerne ta ansvar.

I formannskapets møte 24. august bekrefta rådmannen på direkte spørsmål at politikerne hadde gjort de de skulle gjøre for at tilstanden ved Sigerfjord skole skulle være tilfredsstillende til skolestart. Politikerne hadde tatt det forventa ansvaret. Rådmannens svar var helt i tråd med det også jeg som Rødts representant i formannskapet hadde oppfatta. Rådmannen tok da også på seg ansvaret for tilstanden ved uteområdet ved Sigerfjord skole.

Høyres Geir Halvorsen og Beate Bø Nilsen hadde i forkant i et stort avisoppslag retta sterk kritikk til meg personlig, ordfører og andre partier for ikke å ha fulgt opp det tidligere vedtak fra 22. juni. Dette vedtaket bevilga enstemmig penger til opparbeidelse av uteområdene i Sigerfjord etter en plan som var klar for mer enn ett år siden. Altså lå alt til rette for gjennomføring og oppgaven var gitt til rådmannen ved teknisk avdeling. Slik framgangsmåte er helt vanlig, er bekrefta av rådmannen og kan vanskelig gjøres på annen måte.

Høyre legger likevel opp til en helt annen praksis - også en annen praksis enn Høyre sjøl har vært med på. Ligger det i deres kritikk at jeg skulle troppe opp på rådmannskontoret i sommer og undersøkt om rådmannen hadde forstått vedtaket eller at jeg som politiker skulle skaffa gravemelding og bidratt konkret til kontraktsforhandlinger med entreprenør? Beate Bø Nilsen og Geir Halvorsen har lang politisk erfaring. Det er rimelig å forvente en mer seriøs opptreden og ikke skape uklarheter i ei sak som det er enighet var viktig å få gjennomført. Når Høyre snubla i saka om lekeplassen i Sigerfjord, er det ikke på grunn av gjørmehull, men deres egen politikk.

Jeg forventer at Høyre nå i etterkant enten går tilbake på påstandene i tidligere avisintervju eller konkretiserer kritikken om ansvarsfraskrivelse. Rødt, andre parti og rådmannen mener framgangsmåten var riktig, men at det oppsto problemer og kritikkverdige forhold i gjennomføring fra rådmannens side. At elevene skulle bli møtt med et helt annet uteområde, er det full enighet om.