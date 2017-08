Statsministeren og norske menn

Meninger

Erna Solberg kommenterer tallene med å slå fast at «Jeg er nok ikke den første norske kvinnen til å bli skuffet over norske menn». Det er nesten ikke til å tro.

Som statsminister er du ansvarlig for resultatene av din egen politikk, Erna Solberg. Da nytter det ikke å dra kvinnekortet. At en reduksjon i fedrekvoten ville føre til at færre fedre tok ut lang permisjon, var noe både forskere og politikere advarte mot før kuttet kom. Erfaringer fra Danmark viste akkurat samme resultat da den tidligere borgerlige regjeringen i landet gjennomførte tilsvarende kutt. Ja, regjeringen la til og med inn en forutsetning i sine egne statsbudsjetter at fedres uttak av permisjon ville gå ned. At Solberg blir overrasket og skuffet over at det faktisk gikk slik alle hadde spådd er – for å bruke hennes egne ord – litt spesielt.

At Høyre kutter i fedrekvota selv om den er viktig for både barns forhold til sin far og for likestillingen, er ikke overraskende. Partiet har gode tradisjoner for å være bremsekloss i slike spørsmål. Høyre sa nei til selvbestemt abort, nei til makspris på barnehage, var pådrivere for innføring av kontantstøtte, sa nei til innføringen av pappapermen i 1993, stemte mot partnerskap for homofile og foreslo ikke ekteskapslov for homofile da de selv satt i regjering. I denne stortingsperioden har de støttet reservasjonsrett for leger for henvisning til abort, og har økt kontantstøtten. Den er en lang blå tråd i dette: Høyre bremser likestillingsarbeidet.

Familiepolitikken er et område med klare politiske skiller. Arbeiderpartiet vil øke fedrekvota med fire uker, kutte kontantstøtta, utvide retten til barnehageplass og bygge flere barnehager. På dette området vil mødre og fedre merke tydelig forskjell om Arbeiderpartiet vinner valget.

Og det kan hende, Erna Solberg, at du ikke er den eneste som er skuffet. Jeg tror en del norske menn er skuffet over deg også. Over at du og din regjering gjør det vanskeligere for dem å ta ut lang permisjon med barnet når de står i diskusjoner med konservative arbeidsgivere. Over at de må forsvare valgene sine overfor kolleger, venner og familiemedlemmer med et tradisjonelt syn på kjønnsroller. Og kanskje er noen kvinner også skuffet over at du bidrar til at barnefødsler er noe som blir en større karrierehindring for dem i yrkeslivet. Jeg synes at disse mennene og disse kvinnene har mye større grunn til å være skuffet enn du har.