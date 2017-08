– Andøya flystasjon- Sv-stemmen veier tyngst

Meninger

Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet sto sammen da nedleggingsvedtaket ble gjort i november i fjor. De andre partiene – Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne stemte imot.

I Nordland skal det velges 8 direktemandater. De siste meiningsmålingene tyder på at 7 av disse mandatene er rimelig sikre: 3 til Arbeiderpartiet, 2 til Senterpartiet, 1 til Høyre og 1 til Fremskrittspartiet. Kampen står i praksis om det siste mandatet. Og den kampen står mellom Høyre og SV.

For å få et direktemandat i Nordland må man ha ei oppslutning på rundt 8 %. Stortingspartia Kristelig Folkeparti, Venstre og De Grønne er milevidt unna ei slik oppslutning. Det samme gjelder Rødt som ikke er representert på Stortinget.

Av partia som går inn for å omgjøre vedtaket om å legge ned flystasjonen, er det derfor kun SV som har en reell mulighet til å få inn en representant fra Nordland. Senterpartiet har allerede inne sine to representanter med god margin. De er imidlertid uten mulighet til å få inn en ekstra representant. Den muligheten er det kun SVs Mona Fagerås som har.

I meiningsmålinga fra InFact som kom i forrige uke, var det Høyre som hadde sistemandatet. Men SV var ikke langt unna å kapre dette mandatet fra Høyre. Med ei oppslutning på 7,2 % var det ikke mange stemmene som mangla for at Mona Fagerås kunne ta det siste mandatet på bekostning av sin sambygding Jonny Finstad. Ei ny meiningsmåling for NRK Nordland viser det samme: SV er i framgang og vil med enda meir vind i ryggen kunne knipe sistemandatet fra Høyre.

I Nordland burde derfor valget være enkelt for alle som er opptatt av Andøya og kampen for flystasjonen: Å stemme SV er det som vil veie tyngst og være mest effektivt for å få så mange representanter på Stortinget at Arbeiderpartiet etter valget blir tvunget til å snu.