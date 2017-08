– Det er alltid viktig å forholde seg til fakta

Meninger

Nedenfor stående er kopiert rett ut fra:

Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2017 etter Stortingets budsjettvedtak :

Av veksten i kommunesektorens inntekter er 3,8 mrd. kroner vekst i frie inntekter, tilsvarende 1,1 pst. Veksten i de frie inntektene er nedjustert med knappe 0,3 mrd. kroner sammenliknet med forslaget i Prop. 1 S (2016 – 2017). Nedjusteringen skyldes blant annet at satsingen på økt lærertetthet i skolen (150 mill. kroner), som inngikk i veksten i de frie inntektene i forslaget i Prop. 1 S (2016 – 2017), etter vedtak i Stortinget gis som et øremerket tilskudd. Videre er kommunenes skjønnstilskudd nedjustert med netto 95 mill. kroner sammenliknet med forslaget i Prop. 1 S (2016 – 2017). En omprioritering fra fylkeskommunenes rammetilskudd til regionale utviklingsmidler er også med på å trekke ned veksten i kommunesektorens frie inntekter.

Etter min mening er dette selvforklarende, og ytterligere kommentarer er ikke nødvendig.

Så moralen blir, det er viktig å sjekke FAKTA før en uttaler seg skråsikkert.

Jeg påstår fremdeles At økonomien for det store flertall av kommuner er blitt forverret, og derfor har rådmenn rundt om i landet måttet få oss lokalpolitikere med på å innføre eiendomsskatt, for å sikre et budsjett i balanse.

Så enkelt Ebbesen, og så vanskelig.

Jeg håper at en ny regjering kan føre til at det overføres mer frie midler til kommunene for å klare nye pålagte oppgaver. Min drøm er at noen av de frie midlene kan øremerkes, slik at vi kan sikre de lovpålagte oppgavene som helse, omsorg og skoler.

Ønsker alle et riktig godt valg med Senterpartiet.