– Forstår ikke Rødt i Sortland politisk styring?

Meninger

At man valgte å kaste en ordfører som hadde kontroll er beklagelig, men får stå for deres regning.

Rødt utgjør posisjonen og har dermed flertallet i kommunestyret og formannskapet sammen med AP, SP og SV. Øverste politiske leder i kommunen er ordfører som har daglig kontakt med administrasjonen ved rådmann.

Christoffer Ellingsen har tydeligvis en utfordring med å takle overgangen fra systemkritiker i opposisjon til politisk styring i posisjon. Når Ellingsen ikke er fornøyd med hvordan vedtaket blir fulgt opp av administrasjonen, har han alle muligheter til å ta dette direkte opp med ordfører. Ellingsen velger i stedet for å vente til neste møte i formannskap og stiller heller spørsmål til ordfører via media for å skaffe seg billige politiske poeng. Ellingsen burde i stedet bidra til å bedre den politiske styringen med å støtte opp om ordfører slik at vedtak blir gjennomført i praksis.

Ironisk nok ber Rødt om kollektivt ansvar hver gang ting går skeis for de Rødgrønne, men skal ha æren alene for det som går godt.

Der er flere saker som ikke har den nødvendig fremdriften i Sortland, ikke bare Sigerfjord Skole, f.eks. Håløygtunet, eiendomsforvaltningen osv. Kanskje burde Ellingsen bruke sine ressurser til bedre politisk styring i posisjonen?

Det Sortland Høyre reagerer på, er at det kom overraskende på Ellingsen og posisjonen at tilstanden på uteområdet i Sigerfjord ikke var ferdig som bestilt. Selv om det er sommer, forutsetter vi at det har vært politisk ledelse i ordførerens ferietid.

Sortland Høyre vil berømme administrasjonen som nå har iverksatt tiltak på Sigerfjord skole, slik at uteområdet er sikret og nødvendige arbeider er igangsatt for ferdigstillelse.

Herved ansees saken som ferdigdebattert fra Sortland Høyres side.