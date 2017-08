– Ikke kødd med EØS-avtalen

Meninger

Det er heller ingen som mener at EØS er perfekt.

Det er et flertall i befolkningen som fortsatt er mot norsk EU-medlemskap og fulle handelsrettigheter til EU. Alternativet for Norge er dermed å opprettholde vilkårene knyttet til EØS. Det er bred støtte i folket og på Stortinget for at vi fortsatt skal samarbeide med EU gjennom EØS-avtalen, Schengen-avtalen og andre avtaler.

EØS-avtalen sikrer norsk markedstilgang, men gir oss begrenset innflytelse over regler og vedtak som berører oss. Avtalen er likevel god for Norge. Å så tvil om Norges holdning til EØS ved å utrede alternativer til den, kan være like uheldig som våre samarbeidspartnere i NATO ville blitt begeistret over om man skulle utrede alternativer til NATO-medlemskapet.

Det er å anse som gambling med norsk økonomi og norske interesser. Norsk næringsliv og eksportindustri er avhengig av EØS-avtalen. I tillegg kan usikkerheten være stor for dem som vurderer å investere i norsk industri og annet næringsliv. Hvis man ikke vet hva slags markedstilgang Norge kommer til å ha i fremtiden, vil resultatet kunne være at det investeres i andre land.

­­­­­Er EU interessert i å reforhandle?

Noen mener at så fort vi er utmeldt av EØS, så kan vi forhandle en ny handelsavtale der vi kan plukke ut det vi liker, og la det andre ligge. Slik fungerer ikke verden. Et eksempel på dette er Brexit-debatten. Britene vil ikke kunne forhandle fram noen ny avtale før de er ferdige med utmeldingsforhandlingene. Det er ingen grunn til å tro at «lille» Norge vil få noen annen behandling.

Vi vet heller ikke om EU vil være interessert i å reforhandle handelsavtalen fra 1973 etter hva som er norske krav og ønsker. Problemet er forskjeller i regelverk som legger rammebetingelsene for næringslivet. EØS-avtalen har derimot like regler, gjensidig aksept av testresultater og institusjoner som sikrer lik praktisering. En handelsavtale gjør ikke det.

Den vil medføre økte kostnader for eksportørene og gi svakere norsk konkurransekraft. Fisken vil ikke lenger være berettiget til å slippe inn i EU uten tids- og kostnadskrevende grensekontroll. Dette vil være ødeleggende kvalitetsmessig, da ingen har det så travelt som en død fisk.

Vi kan se til Sveits som ikke er medlem av EU. De hadde opprinnelig 15 områder hvor de ønsket bilaterale avtaler. 23 år senere har de nå fått til avtaler for omtrent halvparten av områdene. Disse avtalene tok det 12 år å forhandle. I dag har de ikke lenger adgang til deler av EUs forskningssamarbeid og utdanningssamarbeid. Dette viser at Norge selv ikke kan bestemme hvilke områder de skal samarbeide på og vil ikke sikre norsk næringsliv likeverdig markedsadgang til det europeiske markedet.

Muligheter og rettigheter

WTO og en frihandelsavtale dekker ikke fri bevegelse av personer slik EØS-avtalen gjør. EØS-avtalen gir oss alle rettigheter, som arbeidstaker, student, pensjonist og turist i tillegg til å gi norsk næringsliv arbeidskraft. Norsk ungdom mister retten til studier i EU, nordmenn vil miste rettigheter til hjelp under sykdom, trygderettigheter vil falle bort, Veterinæravtalen vil falle bort. Grensekontroll vil bli gjeninnført. Norske selskaper vil miste avtalefestet rett til å levere anbud i EU, osv.

Fiskeri, havbruk og maritim sektor

Når det gjelder fiskeri, havbruk og maritim sektor så har vi her i Nordland en posisjon i verdensklasse, og mulighetene for økt produksjon og flere arbeidsplasser er betydelige. Hvert døgn kjører 170 norske vogntog med sjømat inn i EU. Uten en veterinæravtale, og med gjeninnførte grensekontroller må hver og en av disse trailerne undersøkes og tollklareres.

I 2016 eksporterte Nord-Norge sjømat for hele 91,6 milliarder kroner. Over 67 prosent av dette gikk til det europeiske markedet. I løpet av fire år har veksten i sjømateksporten vært på hele 75 prosent. Av de ti viktigste eksportlandene, er 9 land i EU – inklusive Storbritannia. En opphevelse av EØS-avtalen vil være meget uheldig for både fisken og næringen. En slik vekst ville være utenkelig uten sterke, forpliktende avtaler og relasjoner til eksportlandene.

Kristin Alnes fra Sjømat Norge mener at en ny avtale kan like gjerne bli en verre avtale og kan dermed sette arbeidsplasser og næringen i fare. Sjømat Norge mener EØS-avtalen er helt nødvendig for denne handelen, og frykter usikkerhet for fiskeeksport og arbeidsplasser om man trekker Norge ut av avtalen. Det finnes ikke et alternativ til EU-markedet for norsk sjømat og de frykter at en reforhandling av avtalen vil gjøre at sjømatnæringen kommer dårligere ut.

Leder i Norges fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, mener at norske fiskere og hele sjømatnæringen ønsker seg frihandel og dermed tollfrihet med EU, samtidig er de tydelige på at EØS-avtalen må ligge fast som en pilar i handelssamarbeidet med vårt viktigste marked. «Fiskebrevet» fra 1973 og EØS-avtalen fra 1994 har gitt langsiktige rammevilkår og stabilitet for økt handel med EU for sjømatnæringen. Han peker videre på at skal veksten fortsette, må sjømatnæringen ha den nødvendige forutsigbarheten som ligger i EØS-avtalen.

Ingebrigtsen sier at svært mange kystsamfunn har fiske og havbruk som lokale forankringspunkt for verdiskaping. Ringvirkningene knyttet til fiskerinæringen er dermed store og betydningsfulle i både enkeltsamfunn og på nasjonalt nivå. Hver eneste ansatt i sjømatnæringen skaper tre nye arbeidsplasser i landindustri og tjenesteyting. Han mener at politisk stabilitet knyttet til rammevilkår er avgjørende for videre utvikling av den viktigste fornybare eksportnæringen i Norge.

Så i disse valgkamptider – ikke kødd med EØS-avtalen!