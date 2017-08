– Nye feil følger

Meninger

Jeg finner det urovekkende når man har sett opptredenen deres i bla forsvarspolitikken over tid, hvor enten politikerne selv og/ eller deres respektive partier har sviktet Nord-Norges interesser kapitalt. Gir man disse vidre tillit kommer opplagt nye feil til å følge.

Med noen hederlige unntak har Høyrefolk og FRPere i Nord glemt hvor de kommer fra og hvem de representerer, og gjort knefall for ei Regjering som ytterligere kraftig svekker Forsvaret nordpå og samtidig presterer å rasere et vitalt Andøy samfunn.

Begge deler resultat av horrible prosesser og uten noen fornuftige militære, økonomiske eller samfunnsmessig forklaringer. "Oslo-AP" har svingt pisken og totalt uforståelig vært Regjeringas våpenlanger. Det viser seg at «noen igjen har snakket sammen» og at den reelle forskjellen mellom «Støre AP» og «Erna Høyre» knapt kan måles i tykkelsen på sminkelaget.

I 2012 ga AP ved Stoltenberg og Barth Eide sine venner i Trøndelag en rigget «bestevennetjeneste» og vedtok å legge ned Bodø. Stoltenberg brukte samme talltrixemetode som Solberg nå har brukt i Andøya – Evenes caset. For at Ørlandet skulle vinne fram ble bla. utbyggingen presentert uten kostnader for å beskytte F35 flyene med sheltere. Var det virkelig noen som trodde at Norge ikke skulle beskytte F35 flyene.

De som skal være vår ryggrad i hele forsvarskonseptet i 30-40 år framover. Nå utgjør Ørland- shelterne en betydelig del av de +10 milliarder Ørlandet sprekker med. I Evenes regnestykket av 2016 er det utelatt/minimert en hel haug av poster, og vi ser krystallklart et Ørland II stige fram. AP lovet 10% styrkeproduksjon + QRA til Evenes, samt å flytte Sjef Luftforsvaret til Bodø fra Rygge, som plaster på såret. På begge lovnadene svikter AP, og tillater Høyre å gi en «bestevenntjeneste» til Østfold. Hadde de holdt ord ville Sjef Luftforsvar sett annerledes på sakene og kanskje Andøya blitt vidreført uten diskusjon. Det er opplagt at ståsted påvirker standpunkt også når man står på Rygge som Sjef Luftforsvaret gjør.

FRP må i realpolitikkens verden sies å være "politisk spedalske" for andre enn Høyre. Før 2013 var FRP kjent for å sterkt mislike statlige overgrep og sløsinger. Men gjennom sin opptreden i forsvarspolitikken viser de både mangel på ryggrad og egne meninger. De kommer til å fortsette å følge Høyre blindt. Det bør ikke FRP belønnes for.

Fakta er at dersom planene til denne politiske troikaen blir gjennomført vil Nord-Norge innen 5 år være umulig å forsvare selv mot et svært begrenset angrep. Vår egen nedbygging og derigjennom manglende fasiliteter og apparat for å ta i mot allierte forsterkninger i landsdelen sørger for det, og avhjelpes ikke av et «forsterket geværkompani» ved Russegrensa.

Og når vi nå først løfter blikket innser vi at disse 3 partiene er fullt ut i stand til å eksempelvis vedta å «kraftsamle» Kystvakta i Bergen i løpet av kommende Stortingsperiode (det vil også gi alle disse partiene flere stemmer i Bergensregionen), samt stasjonere våre nye MPA fly på Ørlandet med Evenes som framskutt base når Evenes sine begrensninger og kostnadene ved å overkomme dem kommer fram i lyset. Begrunnelser vil kunne være overskridelser i F35 kjøp og drift, utbyggingene på Ørlandet og på Evenes, og for å få råd til bevilgninger til Hær/Heimevern.

Overskridelsene i F35 kjøpet og på Ørlandet Flystasjon har allerede presentert seg selv summert til vel over 20 milliarder kroner (og dette er bare starten). Det siger og skriver de av oss som ser verdien i sannferdig informasjon i den hensikt å ta de beste beslutninger, og er ærlige og ikke har noen egeninteresse i å koke i hopen tåpeligheter og blamere oss selv ved å påstå bla ting som; «Overskridelser, hvilke overskridelser?

Vi er INNENFOR totalbudsjettet. Ørlandet sprekker ikke. EKSTRA KOSTNADENE skyldes endrede forutsetninger, nye NATO krav, tekniske spesifikasjoner fra leverandøren og hemmelige ting. Dette er det bred politisk enighet om». Eller latterligheter a la «Vi har tillit til Andøya - Evenes tallene, de trenger ikke kvalitetssikres etter normale statlige prosedyrer siden vi selv har gått gjennom dem flere ganger».

Og løgner som; «Evenes, det blir vår krigsbase i Nord. Det er en utmerket flyplass med gode innflygningsforhold og nok av plass. Hva?, ja du hørte riktig, nok av plass sa jeg. Og jeg kan få legge til at 17 meter klatring opp til noen av shelterne ikke ses på som noen ulempe, neida ingen ulempe så her er det plass og beskyttelse for både egne og allierte jagerfly. Vi ser fram til å skli rundt på flystasjonen med en hel haug av armerte jagerfly vinterstid vi. Det blir moro for oss det. Amerikanerne sier du…, joda de tar det sporty og setter pris på slike forhold de. Det har de sagt klart fra om».

Og, « Jada, jada - det er korrekt at Evenes drives med dispensasjon i dag fordi den er så liten, og de 5 nye MPA flyene er store og kan ta minst 10 tonn høyeksplosiv last hver og skal opererer sammen med en rekke andre militære fly med våpenlast og må ha store sikkerhetsavstander til andre militære fly, sivile fly og passasjerområder.

Ja MPA flyene må ha mye ny infrastruktur, sammenlign med Andøya så ser du hvor lite vi nå har på Evenes ha ha ha. Og det medfører riktighet at Evenes ligger bratt til med mye lavereliggende vann på flere sider og RAMSAR områder som nabo, det ser du jo selv. Og det er klart at nedleggelse av Narvik lufthavn også vil gi mer sivil trafikk. Men likevel må jeg påpeke at Evenes har nok av plass, nok plass ja. Her ser vi overhodet ingen konflikter med sivil trafikk. Det er jo derfor vi enda ikke har lagt fram en arealplan for Evenes, vi ser ingen problemer siden det er nok av plass». «Vår eneste militære flyplass nord for Ørlandet, vår krigsbase i Nord kommer ikke til å koste mer enn 3.5 mrd kroner å bygge ut.

Det kan du sitere meg på». «Ja, det stemmer. Kun forlengelse av den eksisterende tverrvindbanen på Andøya med 800 meter vil koste betydelig mer enn hele den nye regionale storflyplassen på Helgeland som er 2400 meter og må bygges fra grunnen av. Dette kan vi fastslå med stor sikkerhet, PWC og vi selv har sett på tallene flere ganger. Nei, nei, nei - vi har ikke snakket sammen underveis i dette arbeidet. Leonard Nilsen & Sønner, sier 700 MNOK sier du – nei det tallet må være oppkonstruert og fake news.

Det riktige tallet er nesten 3 mrd kroner. Nei, forlengelsen lages ikke i gull, men kostnaden for gråstein er nå nesten like høy på Andøya som gull, men ikke den på Evenes hvor det er gratis». Og kanskje California rosinen over alle rosiner i den gigantiske, feite og fra før av rosinfulle pølsa: «Ja, hus på Andenes er faktisk usedvanlig dyre til å ligge såpass ute i distriktene, ja det må vi bare medgi. Vi hører hva de som bor der og eier hus sier og vi har selvsagt statistikk over kjøp/salg derfra, men VI tror de må være verdt nesten 6 MNOK hver. Ja faktisk tror vi på det tallet, det har PWC funnet ut helt alene.

Joda, det er litt merkelig på et sted hvor Forsvaret har lagt ned mye aktivitet og nærmest gitt bor mange t hus og leiligheter siden 1990 tallet samt at det har vært en betydelig nedgang i folketallet på Andenes, litt merkelig ja. Men likefult, slike svært dyre hus koster jo selvsagt mye å støyisolere, det forstår også du». Og la oss minnes Jonas Gahr Støre for hans uforglemmelige opplysende ord: «Det er billigere å drive en flyplass enn to», kanskje vår neste Statsminister.

Samt vår egen Forsvarsminister og Solberg selv i sine gjentatte uttalelser om at «Andøya har vært en svært vanskelig sak». Det vanskeligste må utvilsomt ha vært å koke i hopen det elendige beslutningsgrunnlaget og finne på alt idiotiet med å forsvare beslutninga uten å lide valgnederlag. Det enkleste synes å være å ha fått AP med i falskspillet, de oppfant det.

For Nord-Norge har Regjeringa Solberg + AP med Stoltenberg og Støre vært en forsvarspolitisk katastrofe. Det har vært en rekke riggete prosesser. Nå om dagen bedriver Høyre propaganda for å vinne stemmer og påstår de styrker forsvaret i Nord ved å umuliggjøre mottak av allierte forsterkninger og ikke kunne flytte de få soldatene som er igjen.

Den løgna kommer til å stå seg som en av de største innen forsvarspolitikken siden krigen, og i det siste har de attpåtil begynt å love å «styrke» Hær og Heimevern. Frekkheten er maksimal – sannhetsgehalten på det absolutte nullpunkt.

FRP gjemmer seg og forsøker å sitte så stille i båten at de unngår søkelyset. De tror de er med på «kjøtt & flesk» i forsvarspolitikken, og håper å slippe billig fra det ved ikke å ha egne meninger og flytte fokus til veibygging og innvandring. Det må ikke lykkes.

AP driver også falskspill og forsøker å få folk til å tro at de kan komme til å skifte mening om Evenes tallene er feil. Dersom AP ikke forstår at Evenes tallene er riv ruske gale og sørger for at disse kvalitetssikres samt at Andøya også utredes som framtidig MPA base er de rett og slett ikke kvalifiserte til å styre landet .

En ny Regjering med et sterkt Støre-AP som får Forsvarsministeren kommer til å medføre en vidreføring av Solbergs rasering og føre oss enda flere lange steg i feil retning. Partiene står sammen i «det brede forsvarspolitiske forliket».

«Bestevenn tjenester», croocked politics og hastverksvedtak med de konsekvenser man ser for Nord og lokalsamfunn må straffe seg både for Høyre, FRP og AP. Høyre i Nord burde ikke fått en enda stemme slik de har opptrådt. Man kan bla. beviselig ikke stole på at deres folkevalgte vil representere sine velgeres interesser i viktige saker. AP og FRP burde heller ikke få særlig mange. Ingen av disse partiene har prestert bra hva angår Nord- Norge, og det kommer ikke til å bedre seg.

For ikke veldig lenge siden (før «oljekrisa») het det at; «Vestlandet sender daglig trailerlass med penger til Oslo…, og får luftpost tilbake». Nå er det samme i ferd med å skje i Nord-Norge. Det man har behov for Nordpå er politikere som kjemper for landsdelens beste, og evner å stå opp for det. Å sende noen færre trailerlass sørover, få noe mer enn luftpost, gode intensjoner og katastrofale «brede politiske hastverksbeslutninger» i retur, samt øke lokalt eierskapet til næringslivet og ressursene.

Dessverre er det slik at de Nord-Norske på Tinget fra Høyre, FRP og AP enten har sviktet selv, eller blitt sviktet av sitt Parti - konklusjonen blir den samme. Jeg mener andre politikere bør få sjansen til å representere Nord nå. Det er nok av andre partier og gode folk å velge inn på Tinget utenfor H, FRP og AP.

Folk som både har større sjanser til å unngå partipisker og bredere rygg til å stå i mot dem, samt mer ryggrad og vilje til å kjempe for Nord når nå Norges økonomiske handlingsrom reduseres (selv NHO og Civita mener Erna & Siv har brukt alt for mye penger) og «kjøttvekta» (befolkningsgrunnlaget) minker. Som vi har sett i forsvarspolitikken er det mer personene det kommer an på enn partiprogrammet, og det gjelder innen andre områder av politikken også. Samtlige andre enn troikaen står opp for at landsdelen skal ha et relevant forsvar også framover og fortjener kredit for det.

Jeg oppfordrer alle som tenker stemme på H, FRP eller AP til å vurdere andre partier, vi har sett hvor like disse er og hva de er i stand til å utrette i fellesskap. Og ingen i troikaen kan få mer ære enn andre partier for godt fiskeri, høye laksepriser eller en relativt lav kronekurs.

Ofoten regionen vil nyte godt av F35 aktivitet på Evenes, og basen vil fortsette å være nøkkelen til mottak av allierte samt at flyplassen vil få betydelig økt sivil trafikk. Jeg mener regionen og Nord-Norge vil ha mer nytte av å utvikle seg som et industrielt tyngdepunkt i Nord (olje/gass, havnæringer og landbasert maritim industri etc) og innen utdanningsopplegg for samme.

Og vidre håper jeg også Ofoten vil få flere statlige arbeidsplasser. Bygger man ut Evenes for MPA vil det koste mye penger, det samme vil omstilling på Andøya gjøre. Bevilgningene vil selvsagt gå av «Nord-Norge potten», og gi mindre til andre og bedre formål. De neste årene vil det være Margun Ebbesen & co (Nordland Høyres 1.kandidat nå) som blir bedt om å holde opp med sytet, hun fikk penger til å bygge ut Evenes og det ble mye dyrere enn forutsatt.

Jeg er glad for at også Ofotinger ser dette, og at flere er mot flytting av MPA fra Andøya til Evenes enn for, iht NRKs undersøkelse i sommer. Jeg tror også dette er et uttrykk for at Ofotinger reagerer negativt på prosessen, nedbygging av Forsvaret i Nord samt sympatiserer med Andøya samfunnet. Det er positivt, det kommer til å bli viktig å stå sammen Nordpå. Se hvor mye «Stor-Oslo» har oppnådd ved å klare det (bla 4-5000 NYE statlige arbeidsplasser i Oslo alene under Solberg), og se hvor mye det ødelegger innen forsvaret, næringslivet, helsevesenet og samfunnet generelt å ikke gjøre det.

Andøya, en base i absolutt verdensklasse som Forsvaret i Nord er helt avhengig av for at vi i framtiden skal kunne forsvare landet og som er grunnmuren i en hel kommune. Som har en omfattende etterretningsvirksomhet og de forsvarsansatte vi trenger både for å drive dagens MPA fly og for å kunne innfase våre nye. Som har enormt med plass for framtidig virksomhet i form av droner og alliert samhandling, og selvsagt alle fasiliteter for våre nye MPA fly og i tillegg 30 sheltere for F35.

Andøya som drives godt og leverer svært viktig info til NATO og som ville kostet over 30 milliarder å bygge ny, ER IKKE ENGANG VURDERT FOR Å VÆRE VERTSKAP FOR VÅRE NYE MPA FLY! Jeg gjentar, IKKE ENGANG VURDERT!!! Dette er selveste definisjonen på et rigget falskspill, rå «Oslo maktmisbruk» og statlig sløsing, og et klasseeksempel på hvorfor alle i Nord, og også andre i Norge, bør si fra høyt.

Jeg håper falskspillerne i H, FRP og AP mottar ei skikkelig kraftsamling av et Nord-Norsk rævvaspark 11. september. Et spark som vil gi evigvarende merke hos Erna, Siv og Jonas og deres medløpere og kjennes i minst 8 år. Et spark som gir en kraftig beskjed til de som skal representere Nord om å huske hvem de er og hvor de kommer fra, og til alle om å ta velfunderte, objektive og transparente beslutninger. Et spark for framtida.

Snør på dere beksømstøvlene, lad storslegga og ta rennafart. «FYR VAR DET HER!» 11. september 2017!