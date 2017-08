– Skit SV i eget reir?

Meninger

Også av den grunn er det avgjørende for Rødt at videre utbygging og drift av eksisterende anlegg i sjø må hindre at lus fra oppdrett bidrar til å utrydde villaks, ørret og røye, at avføring fra anlegg som er tilføring av nye næringssalter m.m. i det marine miljøet, ikke slippes ut i sjø, at rømming fra oppdrettsanlegg stoppes for å unngå genetisk blanding med lokale villfiskstammer, at medisinering ikke spres utafor anleggene at fiskehelsen i oppdrett er god og fiskedøden minimeres at oppdrettsanlegg ikke forurenser og skyver det tradisjonelle kystfisket bort fra fiskeplasser.

Dette er en framgangsmåte som vi i dag ser vil bidra til å holde en økologlogisk balanse i kystområdene, slik at kystfolket også i framtida kan leve og høste av fornybare ressurser.

I dag kan disse forholdene ordnes gjennom å gå over til lukka oppdrettsanlegg i sjø. Situasjonen i lakseproduksjonen og forholdene rundt lukka anlegg blir dermed under kontroll. Avfallet som laksavføring og spillfor, kan samles opp og bli brukt til industriell utvikling på andre områder.

Den erfarne og aktive SV-politikeren, Oddmund Enoksen, har tydeligvis en annen visjon for kysten og oppdrett. Det gir han tydelig uttrykk for i et leserinnlegg der han ukritisk og kunnskapsløst avviser Rødts og MDGs krav om lukka anlegg. Eksempel på lavmål er blant annet når han gjengir argumentasjonen til informasjonssjefen i arbeidsgiver- og lobbyorganisasjonen Sjømat Norge: «–Store mengder torsk som kommer til Lofoten for å gyte, slipper også sin avføring i nærområdet, og dette er i stor grad næring som går inn i økosystemet.» (NRK Troms).

Her bagatelliseres utslippet fra oppdrettsanleggene, som ikke er en del av økosystemet, ved at det sammenlignes med avføring fra skreien.

For det første tar skreien på gytevandring nesten ikke til seg næring som følgelig fører til lite avføring, og for det andre er dette tilpassa økosystemet over kanskje tusenvis av år. De store utslippene fra åpne oppdrettsanlegg er ikke alltid like synlige i sjøen, men føres delvis bort med strøm. Men det er ikke uten grunn at lokalitetene må flyttes med jevne mellomrom, - det er nettopp fordi det blir en miljøskadelig oppsamling av avføring, spillfór og eventuelt annet avfall på bunnen under merdene. Det kan likevel bety at de har stor innvirkning på tilstanden langs kysten over tid. Kystfiskerne melder stadig om slike konsekvenser. Enoksen legger opp til den forelda og forkastelige politikken – «ute av øye, ute av sinn». Mot dette stiller Rødt opp «føre var» prinsippet.

Det er kjent at Enoksen ikke er aleine i SV i Nordland om å gi uttrykk for å motarbeide ei framtid med bedre miljøkontroll av oppdrett. Å gå så åpent og tydelig mot å stille krav til ei oppdrettsnæring som er reine pengemaskinen for eierne, er alvorlig for hele Nordlandskysten. Nå er det ikke bare oppdrettsspørsmål som vil avgjøre hva velgerne mener om aktuelle parti og kandidater. Oppdrett er viktig for Nordland, og det kan være at mange ikke seg tjent med å ha representanter fra et SV med slike holdninger på Stortinget fra Nordland.