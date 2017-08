– De Grønne tar feil

Meninger

At dette utløser anklager mot meg og SV om å være «kjøpt og betalt av oppdrettsindustrien» (De Grønne på VOL 28. august), og at De Grønnes fylkestingsrepresentant for Nordland, Bent Bakkan, på den åpne Facebook-sida til partiets 1. kandidat i Nordland, omtaler meg som «den sleipe advokaten», får jeg bare leve med.

De Grønne påberoper seg Havforskningsinstituttet som sannhetsvitne for sin påstand om at jeg er kunnskapslaus når jeg bestrider at bruken av hydrogenperoksid mot lakselus er i ferd med å ta knekken på rekebestanden.

Det har de intet belegg for å gjøre. Følgende gjennomgang viser et anna bilde enn det De Grønne har presentert.

• Forsker Ole B. Samuelsen ved Havforskningsinstituttet uttalte følgende til nettavisa Kyst.no den 10. mars 2014 til påstandene om at avlusing med hydrogenperoksid ødelegger rekefisket:

«Det er kun påstander som er lite velbegrunnet»

• Samme nettavis skreiv den 29. april 2016 følgende:

«Hydrogenperoksid skader neppe fjordreker»

Kilden for dette var Havforskningsinstituttets egen risikorapport for 2016.

• Den 5. oktober 2016 kunne vi lese dette i Kyst.no:

«Endelig har man vitenskapelig testet hvor raskt hydrogenperoksid fortynnes etter bruk i oppdrettsanlegg. Resultatene er unisone: Avlusingsmiddelet fortynnes svært raskt både i tid og avstand fra merden. Faren for å påvirke miljøet er minimal.»

Kilden for dette var en hovedfagsoppgave fra Margrete Bae Fagereng og et forskningsprosjekt utført av Aqua Kompetanse. Havforskningsinstituttet hadde tidligere henvist nettopp til den kommende hovedfagsoppgaven og instituttet var også med i styringsgruppa for prosjektet til Aqua Kompetanse.

• Den 23. desember 2016 kom rapporten «Miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid» med prosjektdeltakere fra Akvaplan-Niva og Havforskningsinstituttet. Heller ikke i denne rapporten fant man grunnlag for å konkludere med at hydrogenperoksid representerte en skaderisiko av betydning for reker.

• I Havforskningsinstituttets risikorapport for 2017 kan man lese følgende:

«Det er lite sannsynlig at hydrogenperoksid vil gi effekt (dødelighet) på torske-egg, strandreke, pungreker eller rognkjeks. Korttidseksponering(1 time) for hydrogenperoksid har liten effekt på de fleste testorganismene og konsekvensen av et utslipp vurderes derfor som lav.»

For å låne ei formulering fra organisasjonen Faktisk.no AS: Påstanden fra De Grønne er faktisk heilt feil.

Når det er sagt, er det ikke slik at man er i mål når det gjelder forskning på virkningene av hydrogenperoksid. Havforskningsinstituttet og andre meiner det må forskes meir. Myndighetene praktiserer også føre var-prinsippet ved at det er satt krav til hvordan badebehandlinga med hydrogenperoksid skal foretas, herunder til behandling og tømming av vatnet etter gjennomført behandling. De Grønnes påstand om ukontrollert giftdumping har derfor lite med virkeligheten å gjøre.