– Hold fingrene dine unna LoVeSe, Søviknes

Meninger

Olje- og energiminister Terje Søviknes forsøker i et avisinnlegg nylig å koble oljeutvinning til distriktspolitikk. «Politikerne har knapt et sterkere distriktspolitisk virkemiddel enn olje- og gassnæringen», sier han. Ministeren er nok farge av sitt opphav, for Vestlandet har fått det meste av aktiviteten i næringa. Andre steder er det heller tynt. Til og med ministerens sjef, partileder Siv Jensen har skjønt dette. Hun lovte nylig Vestlandet femten tusen nye jobber hvis Lofoten, Vesterålen og Senja ble åpnet. Jeg gjentar: Vestlandet skal få femten tusen nye jobber, hvis LoVeSe blir åpnet.

For oss nordlendinger er begeret fullt for lenge siden. Vi nekter å være en koloni der fisk, mineraler og olje kan hentes ut for å skape arbeidsplasser og overskudd i sør. Løftene om gull og grønne skoger har vi hørt mange ganger. Hvert eneste nye felt som skal åpnes ledsages av velplasserte «hint» om ilandføring, landterminaler, arbeidsplasser og gud vet hva. Straks beslutningen er fattet, viser det seg at alt som kan gi lokale ringvirkninger er for dyrt.

Når oljenæringen kommer til de innfødte og skal kjøpe arvesølvet for knapper og glansbilder kan det gå bra en gang eller to. Men når bløffen er dratt mange nok ganger, sier lokalbefolkningen fra. En ting er at olja må ligge for klimaet sin skyld. En annen ting er at det er uforsvarlig å gamble med fiskestammene, fiskeriene og grunnlaget for kystbefolkningens levesett. En tredje ting er at utvinning i LoVeSe vil gi absolutt null og niks i ringvirkninger for regionen og fylket.

Søviknes kunne nok solgt bruktbiler både her og der, men ikke i Nordland, for her er han avslørt. Meningsmålingene er krystallklare, og konklusjonen til Nordlands befolkning er følgende: Søviknes, hold fingrene dine unna fiskefeltene våre!