– Hva SV mener om havbruk

Meninger

SV mener at havet er framtida! I det inngår det at både en videre utvikling av konvensjonelle fiskerier, havbruk og utvikling av den blå åkeren i form av både makro og mikroalgeproduksjon bør være en del av framtida. La det være helt klart. Havbruk er en distriktsnæring. Det er nok å se på hva som har skjedd på Lovund de siste 40 årene, og fem av de største slakteriene i Nordland ligger på øyer. Samtidig setter denne industrien, som all annen industri fotavtrykk. Og det er naturlig at man kontinuerlig har fokus på å utvikle en industri i en mer miljøvennlig retning.

Det har alltid vært SVs holdning å utvikle industrien, enten den er kraftforedlende eller ligger i havet. SV har bestandig vært blant de sterkeste pådriverne for strengere miljøkrav, noe som har ført til at vi i dag har en verdensledende prosessindustri i Norge, også på miljøteknologi. Framtida for havbruksindustrien avhenger av at man kan utvikle den videre med bærekraft, og i samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter. Vi i SV mener da at følgende tiltak vil være kloke og framtidsretta:

I nasjonale laksefjorder er det så stor risiko forbundet med oppdrett at SV vil fjerne anleggene totalt. Vi vil også redusere eierkonsentrasjonen i norsk havbruk, og styrke det lokale eierskapet til ressursene. Dette vil skape lokale ringvirkninger, og vi tror det vil motivere eierne til en ekstra innsats for utvikling av miljøvennlig oppdrettsteknologi. Forskningsinnsatsen i bransjen må økes, for eksempel for produksjon av mikroalger til for. Slik det er i dag kan forproduksjonen medføre overfiske av viktige arter, og dette må stanses.

Lokal forurensing rundt oppdrettsanlegg må reduseres, og vi må arbeide mot kretsløpssystemer i og rundt oppdrettsanlegg der næringsstoffer resirkuleres. Biomassen må holdes på et forsvarlig nivå, og fiskefor må renses for miljøgifter.

Det må gis flere grønne konsesjoner for lukkede og havbaserte merder. Nye konsesjoner skal ikke være omsettelige, og de skal falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk. Kommunene må gis råderett over egen arealpolitikk, slik at det blir anledning til å si nei til oppdrettsanlegg i egen kommune. SV jobber også for å stille strengere krav til rømningsfrie anlegg, og vil arbeide for at framtidas oppdrett skal inn i lukkede merder.

Når valgkampen nå drar seg inn i sin avsluttende fase vil jeg avslutningsvis henstille til alle gode krefter som jobber for et bedre miljø og et mer rettferdig Norge om å bidra til at vi får avsatt den mest miljøfiendtlige, sentraliserende og usosiale regjeringa i nyere norsk historie.

Godt valg!