– På tide å avskaffe siste overlevning fra husmannsvesenet

Meninger

For Arbeiderpartiet er det et politisk mål at flere skal kunne eie sin egen bolig, og også sin egen tomt. Men dessverre er det mange som må leie tomta huset de eier, står på. De er prisgitt grunneierne i et system som minner mye om husmannskontrakter fra ei tid vi trodde vi hadde lagt bak oss.

Derfor vil Arbeiderpartiet gjøre det lettere å innløse festetomter og på sikt avvikle tomtefesteloven.

Etter at Norge ble dømt i den europeiske menneskerettsdomstolen i juni 2012, var Stortingets jobb å finne en rettferdig balanse mellom grunneier og fester. Det skjedde ikke da saken ble behandlet i 2015. Da endret Høyre og FrP-regjeringa tomtefesteloven og sørget sammen med KrF, Venstre og Sp for at festeavgiftene kan reguleres opp til 2 % av oppjustert råtomtverdi. Med den prisutviklingen vi har hatt på tomter, så vil dette kunne bli en formidabel økning. Ei enkel lita hytte på ei stor tomt vil for eksempel kunne få en festeavgift på 50.000 kroner på ett år. Det er urimelig.

Arbeiderpartiet stemte imot, fordi vi mener Høyre, FrP, KrF, Venstre og Sp går for langt i å forfordele bortfesterne. Dersom festetomtene er store, vil den totale festeavgiften kunne bli svært høy for mange familier. Men det går jo ikke an å ta huset på ryggen og flytte – og det er heller ikke lett å få solgt et hus som står på ei slik tomt.

Arbeiderpartiet ville ha et avtakende beløp pr mål tomt og en lavere festeavgift. Vi foreslo en festeavgift på 1,25 % etter faglige innspill fra blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). En lovteknisk vurdering fra Justisdepartementet viste at handlingsrommet for å oppfylle dommen fra den eupropeiske menneskerettsdomstolen var større enn det regjeringens lovforslag konkluderte med. Høyre og FrP sørget altså for at tusenvis av festere fikk en kraftig økning i festeavgiften som var helt unødvendig.

Arbeiderpartiet mener tomtefesteloven tilhører ei annen tid, der mange var husmenn og jobbet for en storbonde. Mange sto med lua i handa og eide ikke jorda de bodde på. I dag må det finnes bedre og mer rettferdige måter å løse dette på. Folks trygghet for hus og hjem bør være et politisk ansvar - og ikke advokatmat i rettssalene.

11. september er det stortingsvalg. Da trenger vi et sterkt Arbeiderparti som kan rette opp den urettferdigheten som landets tomtefestere er utsatt for.