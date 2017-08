– Pensjonene har praktisk talt vært fraværende i debatten

Meninger

En oversikt fra NAV viser at det nå er over 800.000 alderspensjonister i Norge.

En god eldrepolitikk handler om at gode helse- og omsorgstilbud er tilgjengelige når det trengs. Men det handler også om levekårene i hele pensjonisttilværelsen.

De siste tre årene har trygdeoppgjørene resultert i en reduksjon i realpensjonen. Det vil si at prisveksten har vært større enn veksten i pensjonen i kroner og øre. Pensjonistene har fått mindre å rutte med. For offentlige pensjonister slår dette ut dobbelt; fordi også tjenestepensjonen reguleres gjennom trygdeoppgjørene.

I de politiske utspillene hittil i valgkampen har utviklingen av pensjonene praktisk talt vært fraværende fra debatten. Med to unntak; ett konkret forslag fra Arbeiderpartiet i tråd med kravene i trygdeoppgjøret og utspill fra Fremskrittspartiet som bebuder et forslag. Men hva med de andre partiene?

For oss alderspensjonister er det viktig at partiene klargjør sine standpunkt, og at vi får en ryddig eldrepolitisk debatt som ikke roter seg bort i tekniske spørsmål og om hva som er sagt og gjort da og da. For oss er det viktig at vi ikke må redusere vår levestandard år etter år framover. Vi har arbeidet for vår pensjon og mener det er urimelig at vi skal pålegges reduksjonen som følger av den vedtatte underreguleringen.

Vi er mer enn 800.000 og vi har stemmerett!