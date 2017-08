Meninger

Så har også jeg opplevd å komme på bobiltreff på Dverberg denne helga. Om noen hadde sagt at jeg skulle kjøpe bobil for et år siden, hadde jeg sagt at de var gal. Mange har snakket om dette treffet som har vært i 10 år nå og alle har hatt stort utbytte av å være med der.

Min opplevelse av å ha deltatt blir terningskast 10. Ildsjelene Rolf Stave og Tore Pettersen sammen med et øvrig helt profesjonelt korps av frivillige, gjorde denne opplevelsen til et flott minne. Opplegget var til de grader profesjonelt og velordnet med den lovpålagte sikkerhetsavstand mellom bilene og det bar tydelig preg av at sikkerheten sto i høysetet. Det var til og med egen brannbil hele tiden under treffet.

Norsk folkehjelp var tilstede med personell og utstyr som fks. hjertestarter som det for øvrig ble brukt for i fjor. Store telt med masse sitteplasser gjorde at deltakerne kunne sitte innendørs å spise og kose seg når det regnet litt. Det var laget danseplatt og Jan Harald sørget for levende og god musikk på lørdag.

Et flott sanitærbygg med toalett og dusjer for både damer og herrer var tilgjengelig for alle deltakere. Eget internett var også på plass. Jeg må si at opplegget holder nasjonal standard for slike bobiltreff og det på "lille" Dverberg, og som i bobilsammenheng er blitt stort ( ca 120) biler deltar. Et lotteri som ble holdt innbrakte kr 45.000.- som ble gitt til Varmtvannsbassenget på Dverberg, og det var meget fint gjort.

Norsk Folkehjelp fikk også noen kroner og Dverberg Idrettslag får også noen kroner, så komiteen har virkelig gjort "rett og sjæl" for seg. Stemningen blant deltakerne som jeg snakket med var på topp og hele nord Norge var reprensentert.

Avslutningsvis vil jeg takke Tore og Rolf og alle de andre for en veldig fin opplevelse og håper at dette vil forsette for jeg vil avslutte med det jeg altid bruker: Forsettelse følger.