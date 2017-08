– Skal Norge følge Trump i Afghanistan?

Meninger

Natos generalsekretær og tidligere statsminister for Ap, Jens Stoltenberg har lenge ivret for å øke Natos og vestens krigføring i Afghanistan. Han jublet over Trumps beslutning om å sende flere tusen nye amerikanske soldater til landet. Norge kan vente nytt press for flere soldater.

Statsminister Erna Solberg var før sommeren ikke innstilt på dette. Vil også hun snu når USAs president har snudd og nå vil øke krigsinnsatsen i landet?

Rødt vil at norske soldater skal brukes til forsvar av Norge og sier nei til deltakelse i angrepskrig i andre land. De vestlige intervensjonene i Libya, Irak og Afghanistan har skapt enorme lidelser for sivilbefolkningen og gitt grobunn for sterk vekst i islamsk terrorisme.

Kan vi vente enda flere norske soldater til en håpløs krig i Afghanistan når valget vel er over? Eller kan det bli bombefly fra Bodø som i 2002 og 2007, og aller mest katastrofalt, i Libya i 2011?

Også de andre stortingskandidatene fra Nordland bør før valget svare på hvordan de stiller seg til økt norsk krigsdeltakelse i Afghanistan. Rødt utfordrer dem!