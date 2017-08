– V står for frihet

Meninger

Alle de liberale grunnverdiene som er bygget opp etter krigen er nå i økende grad under press. Alle vi som utgjør grunnfjellet i Venstre ser at Norge befinner seg i et relativt stabilt hjørne av verden, men at en mer ekstrem politikk tar stadig mer plass også i Norge.

Vi stiller oss derfor tydelig på barrikadene og heiser flagget for folks rettigheter – dine rettigheter. Vi tror dette er vel så viktig som å flytte på noen uker med pappaperm eller gjøre justeringer i andre sær-norske goder.

Heksejakt

Når partiledelsen i Frp setter an tonen i valgkampen med å si at de vil sette til side menneskerettigheter for å kunne utvide sin muslim-heksejakt, da er det på tide at vi våkner – kollektivt.

Med slike saker snakker Frp sitt tydeligste maktspråk. Da blir det helt klart at Frp ønsker å flytte makt fra folket til staten eller dem selv. Dette er en farlig utvikling, som får magen til å slå krøll på seg hos enhver sosialliberaler. I valgkampen har Arbeiderpartiet og Senterpartiet sagt at de vil støtte en slik Frp-politikk.

Her er Venstre klinkende klar: Begynner vi å sette til side menneskerettigheter og andre grunnleggende liberale rettigheter, da rokker man ved hele fundamentet i demokratiet. Dette er Venstre sterkt imot.

Her blir vi aldri enige

I spørsmål om å tilsidesette folks liberale rettigheter er det trygt å si at Venstre og Frp aldri kommer til å bli enige. Vi i Venstre vil aldri tillate at vår partiledelse eller stortingsgruppe viker en tomme i slike grunnleggende verdispørsmål.

For meg dreier valget seg om slike saker og verdier. Personlig bryr jeg meg bare sånn passelig om jeg betaler så eller så mye i skatt. Men jeg er grunnleggende opptatt av hvilke samfunn jeg bor i og hvilke verdier som er bygget inn i det. Derfor stemmer jeg Venstre, fordi de står for noen verdier som jeg kan stå for og tro på – også på vegne av min sønn. Derfor bruker jeg også min stemme både her og ved å levere min stemmeseddel.

I ryggraden

Da Venstres partileder Trine Skei Grande ble utfordret på spørsmålet om tilsidesettelse av menneskerettigheter av NRK nylig, bekreftet hun at disse verdiene sitter integrert i ryggraden på hele partiet, fra bunn til topp. Det er utenkelig at noen fra Venstre kan gå med på å sette menneskerettigheter eller andre sentrale liberale rettigheter til side. For Venstre er de liberale rettighetene ukrenkelige. Skal de endres så må det være ved å styrke dem – aldri ved å svekke dem.

Skei Grande sier dette hver gang hun får slike spørsmål. På NRKs partilederutspørring sa hun derfor at, i slike saker som dette viser Frp tydelig hvor stor avstand det er mellom Venstre og Frp.

Det frie enkelt-individet

Venstres ideologi er tuftet på troen på det frie enkelt-individets rett til å bestemme over sitt eget liv. Skal dette være en realitet trenger vi blant annet ganske vide menneskerettigheter. Venstre opplever at saker om økt overvåking, mer kontroll med enkeltindivider (skjerpet kontroll på flyplasser og offentlige rom), færre menneskerettigheter, økt statlig makt, mer synlig maktbruk fra politiets side (bevæpning) er symptomer på at hele det politiske landskapet er i ferd med å endres.

Dette er det jeg vil kalle høyre-radikal politikk, innrettet for å frata oss alle de friheter vi har kjempet for å få siden lenge før siste krig. I dette endrete politiske landskapet står Venstre fjellstøtt på sitt standpunkt om å skape et samfunn basert på fred, frihet og menneskeverd. En stemme på Venstre er en stemme på å beholde våre liberale friheter også i fremtiden. Godt valg.