– 8000 kr mer til enslige minstepensjonister

Meninger

Til sammen blir dette en økning på 8000 kroner i minstepensjonens grunnbeløp. KrF har også sørget for en økning i minstepensjonen for gifte og samboende minstepensjonister fra 1. september med 1000 kroner.

H-Frp-regjeringen foreslo redusert avkorting av pensjonen for gifte og samboende pensjonister, noe KrF støttet. Men regjeringen foreslo ikke økt pensjon for de som trenger det mest, nemlig enslige minstepensjonister som har inntekter under fattigdomsgrensen. Pensjonistforbundet har reagert sterkt på dette, og det skjønner jeg godt. Derfor kjempet KrF hardt for å øke minstepensjon for enslige. Men vi er ikke i mål. Jo sterkere KrF blir i valget, jo mer kraft får vi til å løfte minstepensjonistene også i neste stortingsperiode.

Mange minstepensjonister trenger dessuten pensjonsslippen på papir, som dokumentasjon for å få legemidler på apoteket uten egenandel. KrF mener at pensjonister som ønsker det, bør få pensjonsslippen på papir.