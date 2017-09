– Kampen for et levelig klima

Meninger

Alle vet at SV er den fremste garantisten for oljefritt Lofoten, vesterålen og Senja, hvis det blir regjeringsskifte til høsten. Vi har reddet de uerstattelige fiskefeltene før, og vi kommer selvfølgelig til å gjøre det igjen. Vi kommer også til å kreve at Mørebankene, iskanten og uåpnede blokker ellers. Men nesten enda viktigere enn dette er at Norge får fart i CO2-kuttene.

SV vil ikke akseptere noe annet enn et kutt på minimum 3 millioner CO2-ekvivalenter sammenlignet med 2016. Vi har én periode på oss til å iverksette kutt på nivå med det resten av Europa har gjort. Foreløpig er Norge en klimasinke, og det er noe SV vil forandre!

SV sin oppskrift er praktisk og gjennomførbar. Ved hjelp av en overgang til elektriske biler der det er mulig, og biodrivstoff der det er nødvendig, vil vi komme langt. Utfasing av fossil oppvarming av bygg vil ta oss et steg videre. Nullutslippssatsing i industrien, CO2 for næringslivet, elektrifisering av Melkøya, utslippsfrie anleggsplasser og mange andre små tiltak vil ta oss helt i mål.

SV er enig med dem som sier at vi trenger utvikling og innfasing av ny teknologi, men det aller første Norge trenger er en politikk som faktisk prioriterer CO2-kutt! En stemme til SV er en stemme til et absolutt krav om at klimakampen skal prioriteres høyere. SV vil felle den blåblå regjeringen uansett, men kommer ikke til å inngå et formelt samarbeid med en ny regjering uten gjennomslag for våre klimakrav. Kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja har nå så stor støtte i folket at det er på tide å sikte høyere. Stem SV, så hever vi lista for Norge!