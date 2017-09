– Høyre/Frp svikter skole og eldre

Meninger

Mindre skatt for noen må alltid betales av noen andre.

Blant disse andre finner man skoleelever og eldre med omsorgsbehov i Nordland. Hittil har regjeringen avverget de verste utslagene for kommuneøkonomien ved hjelp av rekordhøy oljepengebruk.

Nå innrømmer Siv og Erna at den ikke kan fortsette etter valget. Men inntektene til felleskassa skal videre ned med titalls milliarder i nye skattekutt. Fire nye FrP/Høyre-år vil derfor nødvendigvis bli dramatisk for skole og eldreomsorg.

Jeg er en av 318 ordførere fra hele landet og ulike partier som har skrevet under på oppropet «Varsko om eldreomsorg og skole», 31 av oss er fra Nordland. Men noen glimrer med sitt fravær. På lista over de 318 finner vi ingen Høyre-ordførere fra fylket eller landet forøvrig, og da kan det ikke skyldes tilfeldigheter.

Så hva skyldes det? Oppropet har ikke partipolitisk slagside. Det skiller nemlig ikke mellom skattekutt og «andre utgifter» som konkurrenter til kommuneøkonomien. Underskrift handler kun om å stå opp for egne innbyggere.

I oppropet utfordret vi partiene sentralt. De fikk god tid på seg, og nå i sommer ble svarene lagt ut på Facebook-siden «Ordføreroppropet for eldreomsorg og skole». Kun Høyre lot være å svare. Frp svarte, men ikke på spørsmålet "Hva skjer med kommuneøkonomien etter valget?".

Forklaringen er nok at de to står alene om store skattekuttløfter. De vet de ikke har penger til å garantere for eldreomsorg og skole i kommunene, og velger derfor å ligge lavt.

Men på skatt går de høyt. Frp vil ta 12,3 mrd. kr fra kommunene ved forby eiendomsskatt uten statlig kompensasjon, og Høyre vil fase ut formuesskatten. 8 av 10 formuesskattekroner havner lokalt, og for nordlandskommunene er det snakk om over 230 mill. kr (2015).

Bare i min hjemkommune Bodø utgjør formuesskatten 49 millioner kroner, og legger vil til FRPs forbud mot eiendomsskatt vil Høyre og FrPs skattekutt i Bodø alene tilsvarer mer enn 375 sykepleiere i full stilling hvert år. Det er alvorlig mye.

Det kan virke som om høyrepartiene sentralt ikke vet at det er kommunene som driver skolene og eldreomsorgen her i landet, og at skattekutt på den ene siden betyr mindre til elever i skolen og eldre eller andre som trenger omsorg på den andre.

For oss i Arbeiderpartiet er skole, helse og eldre viktigere enn skattekutt til dem med mest fra før. Budskapet er velkjent. Men alvoret større enn noen gang.