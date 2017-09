– Ansvar og ansvar – konsekvenser for alvorlige beslutninger

Meninger

Undersøkelseskommisjonen av 1945 var en granskningskommisjon nedsatt av Stortinget i 1945 for å granske sivile og militære myndigheters handlinger i 1940, ifølge Wikipedia.

Ifølge mandatet skulle kommisjonen «undersøke Stortingets, Regjeringens, Høyesteretts, Administrasjonsrådets og sivile og militære myndigheters forhold før og etter 9.4.1940».

Fem innstillinger med totalt ni bilag ble offentliggjort høsten 1946, ifølge Wikipedia. Kommisjonen kritiserte regjeringen, spesielt utenriksminister Halvdan Koht, presidentskapet og stortingsrepresentantene.

Adminstrasjonsrådet ble godtatt, mens Høyesteretts opptreden fikk full anerkjennelse.

Stortinget avviste riksrettssak, selv om det var reist sterk kritikk mot flere deler av forvaltningen. Og selv om Halvdan Koht selv ba om å bli stilt for riksrett.

Hvorfor omtale av denne saken?

Stortinget har gjennom Langtidsplanen for Forsvaret påvist en endret og skjerpet sikkerhetssituasjon for Norge. Forsvaret må derfor «ombygges» for å tilpasse seg denne nye situasjonen. Samtidig er behovet for overvåkning av landet og områdene rundt sterkt presisert.

I denne situasjonen, ref. Langtidsplanen, vedtar en å redusere kvaliteten på overvåkning frem til i alle fall 2024. Reduksjonen er selvfølgelig ikke ordrett innebygget i vedtaket. Det skal imidlertid kraftige skylapper til for at ikke partiene på Stortinget, og den enkelte representant, skulle se at dette en periode ville være resultatet.

Reduksjonen er allerede grundig påvist gjennom utviklingen ved Andøya flystasjon grunnet usikkerheten for fremtiden. «Vi er i en meget utfordrende situasjon, sier tillitsvalgt Stein-Håkon Eilertsen», refererer Bladet Vesterålen 05.07.17.

Det er kommet svært mange, tilsynelatende faglig begrunnet, påvisninger av svikt i beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Andøya Flystasjon og flytting til Evenes.

Selv om bare noen av argumentene viser seg å være relevant for hvorfor vedtaket ble som det ble, vil det være en alvorlig unnlatelse fra Stortinget om ikke disse forholdne kvalitetssikres.

Jeg omtaler her ikke de mange spørsmålene som er stillet vedrørende kostnadsberegningene som lå til grunn for vedtaket, med påfølgende avvisende eller manglende svar. Det er en tilnærmet skandale i seg selv.

Regjeringen har så langt ryggen fri. Et flertall på Stortinget har fatte vedtaket, og noen har i ettertid bare fremsatt ganske enkle spørsmål til Regjeringen. Som er besvart så enkelt og ullent at Regjeringen trolig ikke kan bebreides i ettertid. Vi ser i flere andre saker der det reises kritikk mot Regjeringen, at en svarer at «vi gjennomfører et vedtak fra Stortinget».

Men Stortinget kan bebreides. Det er Stortinget som har fattet vedtaket, det er Stortinget som har godtatt svarene på spørsmål som er kommet i ettertid.

Selv om det kanskje er for dramatisk å tenke Riksrett for denne saken, bør den enkelte stortingsrepresentant ha en klar plikt til å sørge for tilstrekkelig grunnlag for sine beslutninger og stemmegiving under vedtak. Det blir nesten pinlig, og ganske alvorlig, når stortingsrepresentanter for Nordland, sittende og potensielle, svarer med for eksempel at:

Jonny Finstad i Høyre sier:

«Vedtaket er fattet i Stortinget. Vi har en tilleggsmerknad som sier at hvis vi får vesentlig nye opplysninger, skal regjeringen komme tilbake til stortinget med saken. Dette var ikke opprinnelig politikk fra Nordland Høyre, men vi ønsker nå ikke full splid med eget parti».

Da så!

Han sier videre:

«Det er ingen tvil om dette har vært vanskelig for oss i Nordland Høyre. Vi har vært mellom barken og veden i denne saken».

Hvilken bark og hvilken ved? Er det lojalitetsutfordringer i forhold til tilhengere av de to alternativene, eller er det det reelle valget basert på tilgjengelige fakta som har vært vanskelig?

Førstekandidat for Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen, uttaler:

«Regjeringen kom så tilbake til Stortinget og sa at det ikke var vesentlige endringer. Det er krevende hva vi skal gjøre da»

Ja, Eirik Sivertsen, det skal være krevende å være folkets representant på Stortinget!

Jeg håper at det vil komme noen så vidt rakryggede representanter på det nye Stortinget at denne saken får en ny og grundig behandling. Det fortjener Forsvaret, det norske folk og innbyggerne i Andøy.

Og det kan gjenskape tilliten til politiske prosesser.