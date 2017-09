– Prosessen rundt nedleggelsen bærer preg av mangelfull åpenhet og redelighet

Meninger

I del 1 definerte jeg hva som ligger i begrepet ansvarlighet.

Kort oppsummert kan man si at begrepet ofte relateres til redelighet og vilje til åpenhet og innsyn. Å være ansvarlig handler om å følge regelverk og fastsatte standarder, samt bære konsekvensene av skadegjørende handlinger eller unnlatelser.

Uansvarlig ansvarlighet

Hva er en ansvarlig forsvarspolitikk? I forsvarsforliket mellom Høyre, FrP og Arbeiderpartiet inngår det at Andøya flystasjon skal legges ned. Hensikten med vedtaket og forsvarsforliket for øvrig er å øke Norges forsvarsevne. I realiteten hevder de at Nord-Norge lettere vil kunne forsvares dersom de legger ned baser og forsvarskapasiteter i Nord-Norge.

Høyre og Arbeiderpartiet har en målrettet kampanje i forbindelse med valget om sin ansvarlighet. Samtidig viser de en manglende vilje til å vurdere og kvalitetssikre prosessene rundt nedleggelsen. Det knytter seg stor usikkerhet til om beslutningen gir noen økonomiske gevinster, om beslutningen er forsvarlig, eller om de forutgående prosessene er gjennomført i tråd med retningslinjene. Dette står i et klart motsetningsforhold til politikernes ambisjoner- og kampanje om ansvarlighet.

Fokus

En nedleggelse av Andøya flystasjon er ikke forenlig med ansvarlighet. Prosessen rundt nedleggelsen bærer preg av mangelfull åpenhet, redelighet, sannferdighet og etterrettelighet. I del 1 satte jeg fokus på redelighet. Her i del 2 skal jeg beskrive noe av det jeg anser som mangelfull sannferdighet og etterrettelighet.

Manglende sannferdighet

I likhet med mangelfull redelighet kan mangelfull sannferdighet knyttes til en rekke forhold, som at kostnader for Andøya er systematisk overdimensjonert mens kostnader for Evenes er systematisk underdimensjonert. En rekke kostnadsdrivende forhold ble nevnt i del 1, som oppsamlingssystem for forurenset vann og snø, erstatning til samiske samfunn, fordyrende løsninger som følge av arealmangel og ikke tilstrekkelig kapasitet for mottak av alliert forsterkning, NATO-krav til sikkerhetsavstand og rullebane mv.

Ett eksempel på overdimensjonerte kostnader for Andøya gjelder forlengelse av tverrvindbanen. LNS har gitt et forpliktende tilbud på forlengelsen til 571 mill. Forsvarsdepartementet har kostnadsberegnet forlengelsen til 2,95 mrd.

Et annet eksempel på overdimensjonerte kostnader for Andøya er innløsning av og støydempende tiltak på boliger. Forsvarsdepartementets beregninger gir en markedsverdi på eneboliger på om lag 7 mill. per enhet. I august 2016 viste søk på finn.no at prisnivået varierte fra min 0,75 mill. til max 4,0 mill., noe som gir en gjennomsnittspris på 1,8 mill. Beregningene viser at Forsvarsdepartementets anslag er satt om lag 3,7 mrd. for høyt. ”Regnefeilen” for støy på Andøya utgjør med andre ord en totalkostnad på størrelse med å etablere en fremskutt jagerfly- og overvåkingsbase på Evenes.

Et tredje eksempel på mangelfull sannferdighet er at Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og regjeringen hevder at Andøya er en fredsbase, at det er distriktspolitikk å opprettholde den, og at den er vanskelig å beskytte med luftvern. Dette er kun tre av en rekke eksempler hvor regjeringen begrunner nedleggelsen med direkte usannheter.

Et fjerde eksempel på mangelfull sannferdighet er at Regjeringen hevder at etableringen på Evenes utgjør en kraftsamling og er viktig for økt styrkeproduksjon. Styrkeproduksjon er en betegnelse for den daglige fly- og treningsvirksomheten som gjennomføres, og som skal gi økt kraft gjennom fysisk samlokalisering med Ramsund. MPA er så arealkrevende at dersom man klarer å finne plass til de norske P-8-flyene er tilgjengelig areal fortsatt ikke stort nok for mottak av allierte fly. Stortingsvedtaket tilsier at Evenes skal ha 2-3 stk. F-35 kampfly på QRA-beredskap for avskjæringsoppdrag. Disse jagerflyene er til enhver tid armert for hurtig reaksjonsevne, og er derfor avsatt til dette formålet. Oppdragene vil følgelig utgjøre en trening, men flyene vil ikke inngå i den daglige øvings- og treningsaktiviteten. Økt styrkeproduksjon gjennom å samlokalisere MPA, QRA og Ramsund er derfor sterkt overdrevet.

For tilfredsstillende øvings- og treningsaktivitet må Evenes i tillegg til 2-3 fly på QRA-beredskap ha plass til 10-12 stk. kampfly. Hvorvidt dette er informasjon Stortinget er kjent med vites ikke.

Kampfly fra Ørland vil trene med hær Rena og sjø Bergen, uten at man ser det som nødvendig å samlokalisere enhetene. Avstandene er også betydelig større enn mellom Andøya – sjø Ramsund og hær indre Troms. Økt slagkraft gjennom samlokalisering anses derfor ikke som troverdig.

Et femte eksempel på mangelfull sannferdighet er at i argumentasjonen hevder regjeringen at ved å omstrukturere (legge ned baser) har man råd til å seile mer, øve mer og trene mer. Det er nærliggende å tenke at hjemmebasens beliggenhet påvirker muligheten for seiling, flyvning, øving og trening i et gitt operasjonsområde signifikant. Men, dersom forsvarsstyrkingen kun ligger i antallet seilingsdøgn, eksempelvis antall seilingsdøgn det tar til og fra området man skal operere i, så er selvfølgelig basens beliggenhet uten betydning. Dersom forsvarsstyrkingen derimot ligger i antallet seilingsdøgn i operasjonsområdet og i responstid for å nå ut til et gitt område så blir regjeringens argumentasjon en feilslutning.

Andøya har større arealer tilgjengelig enn Evenes, og basen er bygd for å også kunne håndtere flere skvadroner kampfly. Andøya kan drifte flere nasjonale og allierte fly på samme tid, noe som gir lang rekkevidde, høy tilstedeværelse og en kraftig økning i reell kampkraft i våre nordligste områder. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har uttalt at den sivile lufthavnen på Evenes må stenge ved krig. Men manglende tilgjengelig areal oppstår ikke kun i en krigssituasjon, det blir en daglig utfordring på Evenes. Når økt styrkeproduksjon er synonymt med daglig militær øvings- og treningsvirksomhet sier det seg selv at Evenes er uegnet, både som kampfly- og overvåkingsbase.

Arealutfordringene viser at Avinor sin bekymring om konflikt mellom militær og sivil flytrafikk er høyst reell. At opplysningene er holdt hemmelig for Stortinget overrasker dessverre ikke.

Som et eksempel på at nærhet til hjemmebase øker responstiden og rekkevidden til operasjonsområdet startet US Navy denne uken å opererer sine nye overvåkingsfly P-8 ut fra Andøya flystasjon på ubestemt tid. Ved å fly ut til operasjonsområdene fra Andøya sammenlignet med Keflavik på Island sparer de ifølge nettstedet aldrimer.no mellom 15 og 16 timers flytid og påfyll av drivstoff to ganger underveis fra tankfly.

At våre allierte har stasjonert seg på Andøya på ubestemt tid er en direkte konsekvens av nedleggingsvedtaket og en påfølgende varslet bemanningskrise. Basen på Andøya leverer vårt viktigste bidrag til NATO; etterretningsinformasjon om de russiske ubåtene sin aktivitet i våre nordområder. US Navy sin raske tilstedeværelse er en bekreftelse på at dette er korrekt informasjon og ikke en overdrivelse fra lokale interesser som ønsker å bevare Andøya flystasjon.

Et sjette eksempel er at Regjeringen hevder at Andøya er vanskeligere å forsvare med luftvern og at vi ikke har råd til å etablere luftvern på to baser. I argumentasjonen unnlater regjeringen å fortelle at luftvernet som skal etableres er hypotetisk. Luftvernet eksisterer ikke. Det er ikke utviklet, følgelig heller ikke produsert eller prissatt. Regjeringen unnlater også å fortelle at luftvernet følger QRA-beredskapen, ikke MPA. Forsvarssjefen har gitt et fagmilitært råd om at det er behov for luftvern på alle militære baser. Tilrådingen er generell og gjelder ikke spesifikt for Andøya.

Ifølge luftvernmiljøet er det ikke korrekt at Andøya er vanskeligere å beskytte med luftvern enn Evenes. Å bevare Andøya for MPA er i tråd men anbefalinger fra anerkjente RAND (2015), som mener at et spredningskonsept gir bedre beskyttelse av militære baser. Ved Andøya som QRA- og MPA-base vil et spredningskonsept fortsatt være ivaretatt dersom Evenes beholdes i ”møllpose”, som aktiveres ved krig.

Et syvende eksempel er at Regjeringen hevder at den er trygg på tallene. Det er avdekt feil i tallene som er lagt frem og som danner grunnlaget for beslutningen. Det må bety at det ikke er utregningene regjeringen er trygge på, men sluttsummen. I Stortingets spørretime har Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide uttalt at NATO skal dekke en del av kostnadene for å innfri NATO-krav, uten at det er opplyst hvilke krav eller kostnader dette gjelder. Dette gir regjeringen handlingsrom når kostnadsbildet skal balanseres. I likhet med at gamle behov kan bli nye i løpet av et halvt år (jf. FBs planforslag av 19 juni) kan gamle NATO- eller sikkerhetskrav også bli nye. Nye behov og krav skaper behov for friske midler, gjerne tildelt over neste års budsjett. Tildelingene blir dermed uavhengig av opprinnelig kostnadsramme. Under disse forutsetningene har regjeringen grunnlag for å hevde at de er trygg på tallene.

Kostnadsberegningene er imidlertid feil og kjente utgifter er ikke medtatt. Det er i dette perspektivet tallene er feil. Regjeringens handlingsrom gir handlingsrom også for Arbeiderpartiet i vurderingen av hvorvidt de ønsker å lytte til kritiske røster eller benytte seg av merknaden i Stortingsvedtaket. Arbeiderpartiet var de som vedtok å legge QRA til Evenes i 2012, noe Forsvarsministeren minner dem om stadig vekk. Uansvarligheten ligger i at det politiske spillet er så morsomt at det i realiteten utgjør en fare for rikets sikkerhet.

Manglende etterrettelighet

Manglende etterrettelighet handler om at regjeringen ikke gjør dokumenter, tall og beregninger som danner grunnlaget for beslutningen tilgjengelige for innsyn. Ikke bare er Andøy kommune, militært tillitsvalgte og folket nektet innsyn, det er også Stortinget. Stortinget har bedt om, men ikke fått, innsyn i tallgrunnlaget.

Arbeiderpartiet har stilt spørsmål ved beslutningen og Senterpartiet har fått gjennomført en egen utredning av tallgrunnlaget. Dette indikerer mangelfull tillit til regjeringen. Dette skaper igjen konstitusjonelle utfordringer. Dersom Arbeiderpartiet tror at regjeringen lyver til Stortinget, kan det i praksis bety mistillitsforslag og riksrett. Situasjonen er krevende, og ansvarligheten utfordres på flere nivåer.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og regjeringen hevder at den beste måten å øke forsvarsevnen på er å gjennomføre det som er besluttet. Militært ansatte sine organisasjoner og høytstående pensjonerte offiserer er uenige. De er sterkt kritiske til regjeringens forsvarspolitikk og betegner Langtidsplanen som en fiasko. De mener at ansvarligheten ligger i å gjøre eksisterende kapasiteter stridsklar, og ikke sløse bort friske midler på investeringer det er knyttet stor usikkerhet til effekten av.

Om én uke er det valg. Noen politikere hevder de er ansvarlige. Jeg håper jeg har gitt både deg og politikere som er på valg noen nye perspektiver på ansvarlighet.