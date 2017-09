– Vesterålen ble ikke rammet denne gang, men vi slipper neppe unna i neste runde

Meninger

Vinner Erna & Co valget, vil de ta det som et kvalitetsstempel på sin politikk, et signal om at de kan kjøre videre i samme spor bare med mye mer trykk enn før.

Vi vet allerede at Nordland mister Bindal og at Finnmark og Troms fylker tvinges sammen dersom vi ikke nå får et maktskifte, men hva med kommunene?

En drøy uke før valget slapp katta så til de grader ut av den blå-blå sekken. FrPs nestleder, Per Sandberg, proklamerte at reduksjonen av antallet kommuner skal fortsette. 160 er hans mål.

Kommunalminister Sanner fulgte opp uten å ville tallfeste, men fra før vet vi at Høyre har antydet 100, og deres støttespillere i NHO 77. Marerittet vil altså fortsette,

Det som i utgangspunktet skulle være en reform basert på frivillighet, utartet via tvilsomme gulrøtter og utilbørlig press til ren skjær tvang for et tilsynelatende tilfeldig utvalg kommuner.

Vesterålen ble ikke rammet i denne omgang, men slipper neppe unna i neste runde. Med de ovennevnte uttalte mål klarer du nok å telle antallet resterende kommuner i Nordland på dine to hender. I henhold til blå-blå karttegning ligger det da an til at Andøy, Øksnes, Bø, Hadsel og kanskje også Lødingen blir administrert fra Sortland.

Fylker, kommuner, politidistrikt, lensmannskontor, lokalsykehus, tinghus, høyskoler, NAV- og skattekontor og så videre må visst være stort for å være bra i lille Norge. Alle disse sammenslåingen vil selvfølgelig bety en sentralisering vi aldri har sett maken til før.

Den eneste medisinen mot den tiltagende reformpsykosen landet utsettes for, er en ny regjering med et sterkt Senterparti.

Som om ikke alle disse reformene skulle være nok, har vi også Langtidsplanen for Forsvaret. Aller verst her er skjebnen til 339-skvadronen på Bardufoss og vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

Flyttinga til henholdsvis Rygge og Evenes er militært, samfunnsmessig og økonomisk helt vanvittige prosjekt med kostnader så astronomiske at beløpene det ellers krangles om i denne valgkampen blir som lommerusk å regne.

Blåfarginga av landet vårt vil fortsette med både raskere og tjukkere strøk dersom denne regjeringa beholder makta. Velgerne må nå se for seg hva slags samfunn vi da får i løpet av bare en valgperiode til.

Nå er det alvor, folkens. Gå derfor mann av huse og stem dem ut!