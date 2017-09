– Å undervurdere velgere er en risikosport

Meninger

Statoil, oljeminister Søviknes og representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er frustrerte.

De opplever at argumentene deres for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring ikke virker – stadig flere sier nei, spesielt i Nord-Norge. Og når man går tom for argumenter, kommer karakteristikkene:

«Oljemotstanden er en mur av følelser, og motstanderne er derfor ikke mottagelig for fakta og kunnskap. De vil gjøre Lofoten, Vesterålen og Senja til et naturreservat. De er klimaromantikere, næringsfiendtlige og bryr seg ikke om velferdsstatens fremtid.»

Hvem er så disse kunnskapsfiendtlige romantikerne som ikke skjønner sitt eget beste?

Svar: De er blant annet 63 prosent av APs velgere, nesten halvparten av Høyres velgere og 41 prosent av Frps velgere, og motstanden i disse tre partiene har steget med over 10 prosent i løpet av siste halvår.

I alle landsdeler er det mellom 54 og 67 prosent av velgerne som sier at Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes mot olje- og gassaktivitet.

For det store flertallet av disse motstanderne er logikken klar: Fisk er viktigere enn olje i dette området – nå og i fremtida. Oljeboring i et av verdens viktigste matfat utgjør en risiko for fiskeriene og kysten. Denne risikoen, stor eller liten, skal vi ikke ta. La olja ligge der den er.

Å avfeie dette som følelser og mangel på kunnskap er å undervurdere velgere som så absolutt vet sitt eget beste. For de tre store partiene er dette ei klart dårlig sak.

Wenche Cumming, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja