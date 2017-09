Meninger

Etter å ha lest dine kommentarer ifm rapporten fra samfunnsøkonomiske analyse som SP har fått laget, er min eneste kommentar at du har overbevist meg at du ikke er rette person til å bekle rollen som Forsvarsminister.

Det minste du kunne ha sagt var at denne analysen skal vi se nærmere på og vurdere analysens resultat. Jeg beklager å må si deg: dessverre har jeg ikke tillit til deg og at du vil Norge og Forsvaret det beste for fremtiden.