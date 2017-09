– Ka e d bestefar drømme om?

Meninger

At vi en dag kan våkne opp å vite at det arbeidet vi trives med, kan fortsette å være en trygg arbeidsplass, at de som ikke har jobb, kan få det sikkert og varig og at de som av ulike grunner har vansker med helsa, kan få tilrettelagt arbeid. Så kan vi drømme om å være fri fra trussel om terror og krig og bli behandla rettferdig ilag med alle de andre som må få det på samme måten. Da må det ikke være noen som på grunn av sin rikdom eier arbeidsplasser som et middel til profitt og kan bestemme og ha makt over oss som arbeidsfolk.

Så må det være sånn at alle som skal arbeide i landet, må ha like forhold og lik lønn for samme arbeid. Det oppheve konkurranse og kjøp og salg av arbeidsfolk si arbeidskraft og fagforeninger må svære sterke. Et sånt samfunn vil føre til at folk der ute på sjyen og de på en fabrikk i byen, kan bli mer ilag på den måten at de vil føle et større fellesskap. Det må gjelde også de som har en liten gård og noen kyr.

Vi må ta vare på jorda og matproduksjon på landjorda og at de som jobba der kan få vårdager der de kan tenke på mer enn det å spare. Så kan vi drømme om at undertrøkkinga på jorda stanse, naturen er tatt vare på, klimaendringer under kontroll og de fine fjellan vårres står som før i generasjoner framover. Drømmen om at å arbeide skal bli like fint som å dansen, skal oppfylles for de som like å danse.

Skal vi en gang våkne opp av drømmen til et sånt virkelig liv, og få til dette og alt det anna fine som vi drømme om, da kan vi ikke bygge videre på et samfunn som forbruker og forurenser som i dag, som øker forskjellen mellom fattige og rike folk og land, som tilbyr arbeidere fra andre land luselønn og lever fattig etter norsk standard, da må velferdsordninger for alle utvikles videre – ingen skal være utafor i det gode norske framtidssamfunnet og folk som er kommet hit fra krig og forfølgelse skal få bli her om de vil.

Om kapitalinteressen får ture fram på samme måten som nå, da får vi det ikke til. Så her må det bygges opp ei folkelig motmakt og folk flest får bestemme. Da ser vi den våren ho Elinor drømte om der framme i horisonten og der fjellan vil stå for all framtida.