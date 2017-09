– Slik blir landbruket med et grønnere storting

Meninger

Miljøpartiet De Grønne går til valg på å øke matproduksjonen på norske ressurser og bedre dyrevelferden i norsk husdyrhold – samtidig som vi ønsker å avvikle ordningen med avgiftsfri diesel til landbruket. Sistnevnte høres for mange skummelt ut – så hva skjer i landbruket med et nytt, grønnere flertall?

Landbruket har siden 1980 gått gjennom ei eksplosiv modernisering som mangler sidestykke de fleste andre næringer, skal vi tro bondeorganisasjonene.

Det er en bragd vi som landbruksnasjon kan og bør være stolte av. Men målet for utviklingen de neste ti årene kan ikke lengre være å effektivisere vekk årsverk i landbruket. Den må nå dreie seg om å effektivisere bruken av fossilt drivstoff, gjøre landbruket klimavennlig, og bedre forholdet for husdyrene!

Norsk forskning fra AgriAnalyse viser at rundt 9 prosent av Norges totale utslipp kommer fra landbruket. Det er imidlertid viktig å vite at dette er kun utslipp som fysisk skjer i Norge – utslipp fra importert fór, kunstgjødsel osv. er ikke med.

I tillegg kommer alt av frukt og grønt vi importerer. Internasjonal forskning publisert i tidsskriftet Nature i 2015 konkluderte med at de reelle utslippene fra matproduksjon er hele én tredel av de samlede globale utslippene. Med andre ord: utslippskutt i landbruket er avgjørende, det haster, og burde vært startet for lengst.

Er det én ting som er helt sikkert, så er det at bønder, som andre bedriftseiere, ser på fremtidig lønnsomhet før de investerer i nytt utstyr eller endrer drifta på gården. Samtidig vet vi at valg av mekanisering og driftsopplegg avgjør hvor drivstoffeffektiv en gård er.

Det norske landbruket er tungt regulert fra statlig side. Det finnes belønningsordninger for alt fra antall produserte enheter, antall husdyr, antall dekar land i drift, og så videre. Det finnes midler man kan få av Enova for investering i miljøvennlige nybygg på gården. Men hvor mye drivstoff man bruker på en gård, eller hvor lite, det hverken avgiftsbelegger eller belønner staten.

Dette kan og må endres. MDG vil jobbe for at klimavennlig matproduksjon skal lønne seg for bøndene – mens de som bruker mest drivstoff, skal ha lavere profitt. Den raskeste måten å oppnå dette på, er å gradvis innføre Co2-avgift på drivstoffet, og gi pengene tilbake til bøndene i form av driftstilskudd, målpriser og andre virkemidler.

