– Når SV blir Høyres skyteskive

Meninger

– Forsvarskutt med rødgrønn regjering? – For Forsvaret og hele landets sikkerhet er det svært positivt at flere av partiene har gjort det samme som Høyre, skriver Hårek Elvenes i dette debattinnlegget på VOL.

Det overrasker ikke. For Elvenes har utmerka seg som den største hauken av alle på Stortinget i sin kamp for å torpedere Andøya flystasjon. Når Elvenes er så opptatt av å mane fram et skremmebilde av SVs forsvarspolitikk, er det ikke anna enn en avledningsmanøver for å ta fokus bort fra Høyres ansvar for å rive bort grunnlaget for et heilt lokalsamfunn i Vesterålen.

Når Elvenes skryter hemningslaust av hva Høyre har bevilget til Forsvaret, kan det være verdt å minne om følgende: Høyre/FrP-regjeringa la fram et statsbudsjett hvor det ble foreslått å bevilge 50,9 milliarder til Forsvaret. SV foreslo å auke bevilgninga til Forsvaret med 135 millioner utover regjeringas forslag.- Vitner det om at SV, slik Elvenes påstår, ikke prioriterer Forsvaret?

Når SV går inn for å kjøpe inn færre nye kampfly enn regjeringa, er det for å rydde økonomisk plass for sterkere satsing på andre områder av Forsvaret. SV står ikke aleine om ei slik prioritering. Også Høyres støtteparti Venstre har gjort samme prioritering. Og i sitt fagmilitære råd var også et av forsvarssjefens alternativer å skyve ut i tid anskaffelse av nye kampfly for å skape rom for investeringer på andre forsvarsområder.

SVs forslag er å redusere antatt kampfly fra 52 til 40. Det vil spare investeringsutgifter på 8 milliarder og årlige driftsutgifter på nesten 300 millioner. Det vil gi rom for sterkere satsing så vel på Hæren som Sjøforsvaret.

Til slutt: Nettstedet aldrimer.no kunne i forrige uke avsløre at det er ei ammunisjonskrise i Forsvaret:

«–Det er ammunisjonskrise i Forsvaret. Lagrene er tomme for viktige ammunisjonstyper, sier forsvarskilder. Det hevdes at norske landstyrker kun vil ha nok ammunisjon til maks et par dagers strid.»

Og nettstedets ansvarlige redaktør Kjetil Stormark skreiv i en påfølgende kommentar dette:

«Regjeringen møter seg selv ettertrykkelig i døren dersom noen velger å konfrontere statsminister Erna Solberg med de faktiske forhold.»

Det skjer altså på Høyres egen vakt. Nesten fire år etter at Høyre overtok regjeringsansvaret og ministeransvaret for Forsvaret.

Dette burde uroe Hårek Elvenes langt meir enn utsiktene til at SV skulle få auka innflytelse i norsk politikk.